Manchester United à l'assaut de Dybala et Malcom ?

Lel’affirme, c’est une info «» ! Étant donné que leest un journal anglais, on va dire que c’est une rumeur et que c’est déjà pas mal.Bref, d’après le tabloïd, Manchester United aurait lancé l’assaut pour recruter Paulo Dybala . Déçu par Henrikh Mkhitaryan , qui pourrait s’en aller dès cet hiver, José Mourinho souhaiterait le remplacer et aurait fait de l’Argentin de la Juventus sa piste prioritaire.Le média avance qu’une somme d’environ 67 millions d’euros pourrait convaincre les Italiens de lâcher leur attaquant... Un somme plutôt dérisoire – voire impossible – au vu du marché actuel et au vu de ce que Manchester United est prêt à mettre sur certains joueurs (85 millions sur Lukaku, 105 sur Pogba, 42 sur Mkhitaryan).Cependant, un argument pourrait faire pencher la balance pour Manchester United plutôt que pour Barcelone ou le Bayern , qui lorgnent également sur Dybala : le nouveau directeur de la cellule de recrutement dess’appelle Javier Ribalta. L’Espagnol est arrivé en provenance de la Juventus l’été dernier et serait proche de Dybala...Mais ce n’est pas tout ! De son côté, leannonce que Manchester United aurait également des vues sur Malcom , le Brésilien de Bordeaux . Les Mancuniens seraient prêts à mettre environ 40 millions sur la table, mais d'après le journal, les Girondins en voudraient 20 de plus... Bon alors, il part quand, Henrikh Mkhitaryan