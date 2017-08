Manchester-Real : la cour des très grands

Si le PSG a choqué le monde du football en recrutant Neymar pour 222 millions d'euros, le club francilien n'a rien inventé. En matière de transferts records, Manchester United et le Real Madrid se sont illustrés comme des références. Parce que les deux finalistes de la Super Coupe d'Europe appartiennent à une catégorie où les transferts ne s'amortissent plus par une revente. Une catégorie où les Qataris veulent s'installer durablement…

Faire avec Neymar Jr à Paris comme avec Cristiano Ronaldo au Real Madrid

Fair Play Financier et théorie des barrières

Manchester United, une balance transfert à -400 millions sur quatre ans

D'un côté le Real Madrid, double tenant de la Ligue des champions, déjà détenteur de douze titres dans la compétition reine du viuex continent. De l'autre, Manchester United, « seulement » trois Ligues des champions mais la même aura de marque globale à l'échelle du football mondial. À Skopje, la Super Coupe d'Europe 2017 ne pouvait rêver de plus belle affiche, pour un choc des titans dont le PSG ambitionne d'être digne à plus ou moins long terme. «» , avance Vincent Chaudel, expert sport du cabinet Wavestone. «» À Madrid, le poids de l'Histoire est également évident, ainsi que la vision d'un homme, Florentino Pérez : «Durant son premier mandat de président, il dégaine les recrutements de Luis Figo (60 millions d'euros, en provenance de Barcelone à l'été 2000), Zinédine Zidane (75 millions d'euros, Juventus, en 2001) ou encore Ronaldo (42 millions, Inter Milan, en 2002). Des prix hallucinants pour l'époque, avant de tout exploser en 2009 avec Cristiano Ronaldo (94 millions d'euros, Manchester United) dans un mercato global à 248 plaques. Pas de fair play financier à l'époque, ni personne ou presque pour s'insurger contre un Real qui dépenserait l'argent qu'il n'a pas. Car les Galactiques ont placé les Merengues dans une nouvelle dimension, où les ventes de joueurs ne sont plus essentielles dans le modèle économique. «» , se souvient Vincent Chaudel. «» Si bien que même si Neymar Jr pourrait coûter le double de son prix dans deux ou trois ans, «Les indignés comme Patrick Montel ou Javier Tebas, le président de la Ligue espagnole, peuvent donc invoquer la morale ou le Fair Play Financier, l'arrivée de Neymar à Paris tient moins d'un caprice d'émir que d'un coup de maître marketing que n'auraient pas renié Mancuniens ou Madrilènes. «» Pareil concernant le Fair Play Financier, Vincent Chauvel estime que l'UEFA n'a pas intérêt à sanctionner le PSG. «» Outil de régulation pour éviter les dérives, le FPF a le tort de «» Donc quand Tebas invoque le sacro-saint Fair Play Financier devant le PSG, «Depuis 2014, Manchester United a ainsi englouti plus de 400 millions d'euros dans ses mercatos sans susciter une réelle levée de boucliers sur le bien-fondé de ces dépenses. Parce qu'il fait partie du cercle fermé depuis suffisamment longtemps, quand Paris tente d'y faire sa place. «» Surtout que Paris dispose d'un avantage qui dépasse le cadre du ballon rond : «» Une ville et un club où le Brésilien a beaucoup plus à construire qu'à Manchester ou Madrid.