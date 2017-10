Manchester piège Tottenham

Alors qu'il semblait supérieur à Manchester United en première mi-temps, Tottenham s'est incliné dans les dernières minutes sur un but de Martial. Le plan de Mourinho, basé une nouvelle fois sur un bloc compact et une prise de risques minimale, a fonctionné.

Tottenham déjoue, MU joue peu

Un nul bien nul ? Pas si vite...

Manchester United (3-5-2) : De Gea - Bailly, Smalling, Jones - Valencia, Herrera, Mkhitaryan (Lingard, 65e), Matić, Young (Darmian, 92e) - Lukaku, Rashford (Martial, 69e)



Tottenham (3-4-3) : Lloris - Alderweireld, Dier, Vertonghen, - Aurier, Sissoko (Dembélé, 62e), Winks, Davies - Eriksen, Son (Llorente, 61e), Alli

Le problème avec les critiques, c'est qu'elles font souvent oublier l'essentiel lorsqu'elles sont trop nombreuses. José Mourinho en est la meilleure preuve actuellement. Lea trop été raillé, moqué et même insulté pour ne pas lui donner du crédit aujourd'hui. Son style de jeu contre les gros est dégueulasse ? Saressemble davantage à un bus qu'à un club de football ? Peut-être. Peut-être pas. Toujours est-il que le Portugais, comme bien d'autres de ses confrères, n'a qu'une idée en tête : la gagne. Cet après-midi, il a donc fait comme d'habitude. Il a demandé à ses hommes de bien défendre, de ne pas trop prendre de risques, même si cela devait annihiler le spectacle, et d'attendre la bonne opportunité pour frapper. Bon nombre d'adversaires y sont restés par le passé. Tottenham n'y a pas échappé. Après un but d' Anthony Martial en fin de partie, Manchester United a donc récupéré les trois points pour prendre seul la place de dauphin.Toujours sur ses gardes et prêt à vendre ses enfants pour ne pas encaisser de buts contre un gros, José Mourinho propose un 3-5-2 composé de seulement trois joueurs offensifs. Pourtant, c'est bien son équipe qui fait le jeu en début de partie face à desorphelins de Kane et disposés en 3-4-3 avec Sissoko au milieu et Aurier sur l'aile droite. L'ancien Parisien a d'ailleurs du mal à prendre le rythme, perturbé par l'activité incessante de Young. Lloris, lui, doit s'employer pour éviter une ouverture du score précoce, avant de voir ses petits potes monter en puissance. À tel point que leur possession de balle frôle les 70%. Ce qui ne leur permet pas de se montrer dangereux. En même temps, faut-il rappeler que Manchester n'a mangé aucun pion depuis le début de la saison en championnat sur sa pelouse ? Si lesne sont pas hyper excitants, ils sont en revanche ultra solide. Reste qu'un prétendant au titre final se doit d'offrir davantage. Surtout quand il accueille un concurrent direct à la maison.Mourinho le sait pertinemment mais refuse de se l'avouer. Un classique. Alors, il ne change rien, réclamant juste plus de détermination. Et la partie ne s'emballe pas. Toujours aussi vigilant, Lloris fait le taf (malgré un petit accident sur une tentative de Mkhitaryan). Toujours aussi en jambes, Young continue de courir sur son côté gauche. Toujours aussi peu esthétique, la rencontre laisse peu de place aux occasions franches. À l'heure de jeu, les visiteurs ont frappé dix fois (quatre tirs cadrés), contre... trois pour les locaux (un tir cadré). Triste. Heureusement, le bien esseulé Young s'arrache pour donner un peu de plaisir à ses supporters. Manque de bol, son centre-tir finit sur le poteau. Sentant que la roue ne tourne pas à l'avantage de son équipe, Pochettino balance ses jokers Dembélé et Llorente sur le pré. Et observe calmement le missile de Valencia manquer de peu le cadre. Bon. MU va mieux, mais ses efforts offensifs semblent trop limités pour aller chercher les trois points. À l'image de la tête de Lukaku, qui trouve elle aussi le montant. Cet affreux match est-il donc condamné à se terminer sur un score nul et vierge ? Non ! Car Martial profite d'une déviation de Lukaku pour punir la sale deuxième période de l'adversaire et donner raison à son entraîneur. Lequel bombe le torse : il attend désormais les louanges.