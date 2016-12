Manchester et West Ham se quittent bons amis

Manchester et West Ham se quittent dos à dos. Dans un match qui fut une lutte, des Red Devils sans imagination n'ont pu venir à bout de coriaces Londoniens.

Manchester United 1-1 West Ham

Ce soir à Old Trafford, tout n'a été qu'une histoire de duels. Après une minute trente de jeu, Diafra Sakho , à la réception d'un coup franc de Payet, devance Zlatan Ibrahimović et trompe parfaitement de la tête David de Gea. Le ton est donné.Lessont plus mordants que les Mancuniens, qui ont pourtant le ballon plus de 70% du temps. Mais leur domination est stérile, jusqu'à une passe lumineuse de Pogba vers Zlatan. Le Suédois gagne son duel, et trompe Randolph d'une tête subtile. Et les choses semblent aller mieux jusqu'à cette 26minute, et la simulation de Paul Pogba . La décision de l'arbitre rend fou de rage José Mourinho qui gagne son duel... face à la gourde dans laquelle il shoote.est expulsé dans la foulée par Jon Moss, l'arbitre de la rencontre.Lesvont donc finir la première mi-temps loin des yeux de leur coach, mais près du but de Darren Randolph . Seulement, le portier irlandais va gagner tous ses duels. D'abord devant Rashford hésitant, puis face à Lingard.La deuxième période est la petite sœur de la première, sans les buts. Lors du premier quart d'heure, Manchester galère à se procurer des occasions jusqu'à la 65, et l'entrée en jeu de Rooney. Moins de deux minutes plus tard, l'Anglais voit son plat du pied mourir dans les mains de Randolph. Mais son entrée fait pschitt.L'Anglais ne change rien, les attaquants mancuniens ont toujours un temps de retard sur les défenseurs. Et dans le dernier quart d'heure, lorsque le rythme du match s'emballe, qui se pointe ? Darren Randolph , encore lui, qui stoppe la frappe de Pogba, bien partie. L'Irlandais sort bien devant Zlatan quelques minutes plus tard. Dans le temps additionnel, Rooney a une chance de plus de briller, dans la surface, le natif de Liverpool hésite entre frappe et passe. Finalement, il est contré par un défenseur.Bon résumé du match nul de Manchester. Et on se dit qu'à l'instar de John Wayne, pour voir l'Anglais remporter des duels, il faut avoir un bon lecteur de DVD.