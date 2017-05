Manchester et Paris sur Lloris

22

Théâtre des Rêves ou Parc des Princes, en tout cas ça donne envie.Le portier français Hugo Lloris va voir de nombreuses lourdes s'ouvrir cet été. Le gardien de Tottenham est un acteur majeur de la grosse saison de son équipe, comme l'année dernière où il verrouillait la meilleure défense de Premier League. Il attire logiquement les plus grands clubs, et serait la priorité de Manchester United et du PSG . En cas de départ de De Gea vers Madrid, lesse verraient bien attirer l'international français. Tout comme le PSG , qui serait chaud à l'idée de le faire venir, puisque Trapp et Areola n'ont pas vraiment répondu aux attentes sur le plan européen.En attendant, le Français vient de prolonger jusqu'en 2022 avec les. Ce qui, dans le football moderne, n'a pas grande valeur.