Manchester déroule, Benfica dérouille

Les rencontres à suivre ce soir étaient sans hésiter celles du groupe A, dans lequel Bâle a giflé Benfica (5-0), pendant que Manchester United est allé déglinguer le CSKA Moscou (1-4). Le Barça s'impose d'un rien au Sporting (0-1) et la Juve de deux rien face à l'Olympiakos (2-0).

Après une sortie complètement manquée de Julio Michael Lang ouvre la marque pour des Suisses morts de faim après le revers subi face à United. La suite est un exemple de performance athlétique. Dimitri Oberlin repousse de la tête un corner portugais, puis traverse tout le terrain avant de reprendre le service de Steffen et de doubler la mise. Qui peut encore associer les Suisses et la lenteur après un but pareil ? Ricky van Wolfswinkel transforme un penalty à l’heure de jeu et acte le naufrage de Benfica , amputé qui plus est d’ André Almeida . Le doublé d’Oberlin et la contribution de Riveros enfoncent et défoncent le clou mais les Bâlois ne cracheront pas sur ce bond en avant au goal-average, qui leur permet de chiper la deuxième place au CSKA Le premier but desa un puissant parfum francophone. Superbement servi par Anthony Martial Romelu Lukaku fait parler toute la puissance de son crâne massif et inscrit son neuvième but en neuf matchs avec Manchester. C’est la bérézina qui commence et le tacle idiot de Shennikov sur Mkhitaryan dans la surface en est la preuve. Tout bénèf’ pour Martial qui prend ses responsabilités sur penalty et trompe Akinfeev, avant que Lukaku ne plante son deuxième pion de la soirée, cette fois-ci, du droit. La messe est dite à la mi-temps et les quelques sursauts d’orgueil russes trouvent un imparable De Gea sur leur chemin. En deuxième période, Mkhitaryan prend sa revanche offensive et en plante un quatrième, tandis que Kuchaev sauve l’honneur russe à l’entame du temps additionnel. Point positif, malgré la contre-performance de leur équipe, les ultras du CSKA n’ont pas imité leurs rivaux du Spartak.À Bruxelles, c’était le match à ne pas perdre, tout simplement parce que le Celtic était probablement la seule équipe du groupe sportivement à la portée des Mauves. Alors Anderlecht presse, attaque, obtient nombre de coups de pieds arrêtés, mais finit par craquer suite à l’ouverture du score de Leigh Griffiths peu avant la mi-temps et contre le cours du jeu. La sortie du dangereux Spajic sur blessure n’arrange en rien les affaires du Sporting qui rentre écoeuré au vestiaire. Un écoeurement qui s’aggrave avec le contre-son-camp de Kara et le petit dernier de Sinclair, pour le plaisir à la fin du temps réglementaire. Les Mauves sont toujours lanterne rouge avec zéro points et voient leurs espoirs de Ligue Europa s’envoler un peu plus au profit de leur adversaire du soir, également leur concurrent direct.Après son élimination en Ligue Europa avec Ostende Silvio Proto a tenté de prouver qu’il était malgré tout un portier d’expérience sur la scène européenne. Le Belge tient la baraque et repousse un à un les assauts de la Juventus qui repart bredouille au vestiaire malgré sa nette domination (71% de possession et neuf corners à rien à la mi-temps). Encore pleine de ressources, la Vieille Dame crucifie finalement la défense grecque par l’intermédiaire de Gonzalo Higuain, qui doit cependant s’y reprendre à deux fois avant de tromper Proto. Mandzukic double la mise et permet à la Juve de décrocher ses trois premiers points dans la compétition, synonymes de troisième place. Tout n’est pas encore perdu.Pour les Portugais, seule la sortie de Doumbia sur blessure (remplacé par Bas Dost ) fait tâche en première mi-temps. Le Sporting , bourré d’abnégation et le moral gonflé par ses débuts réussis au Pirée, a proposé un récital défensif, empêchant les Catalans de mener malgré leur nette domination. Mais la frustration ne sera que de courte durée puisque Sebastian Coates, craquant sous la pression, marque contre son camp et permet au Barça de mener logiquement au score, qui ne bougera plus. Les Espagnols conservent la tête de leur groupe mais sans la manière cette fois-ci.