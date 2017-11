Manchester City va avoir sa série produite par Amazon

1

Après Netflix et la Juve , suivre les exploits de Benjamin Mendy et Kevin De Bruyne jour après jour, ça vous tente ?Jamais rassasié par la conquête de nouveaux marchés, le géant Amazon commence à investir massivement dans le sport. Après avoir acquis les droits de diffusion des matchs de la NFL, et produit une série de documentaires sur l'écurie de Formule 1 McLaren, c'est au tour du foot d'être mis à l'honneur.Via sa filiale Amazon Prime Vidéo, une nouvelle série de documentaires va voir le jour, consacrée au club anglais de Manchester City. Épisode après épisode, ces films vont dépeindre la vie quotidienne des, des joueurs au conseil d'administration, sans oublier le staff et notamment Pep Guardiola. Le lancement de la série est prévu pour 2018.À quand une série sur le quotidien des joueurs de Quevilly-Rouen ?