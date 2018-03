Manchester City, rouage essentiel de l’empire économique émirati

Solidement implantés depuis bientôt dix ans en Angleterre par le biais de Manchester City, les Émiratis nourrissent l’ambition de réhabiliter une partie de la ville, étendant ainsi leur empire économique au-delà du simple aspect sportif.

À quelques encablures de l’Etihad Stadium, théâtre des exploits réglés comme du papier à musique de la bande à Guardiola après une saison d’apprentissage, un autre chantier bat son plein. Mais, contrairement aux riverains d’Anfield ou à la famille Crosthwaite du côté de Stamford Bridge, nul n’est ici menacé d’expropriation pour accroître la capacité d’un stade. Bien au contraire. Autrefois terre d’accueil privilégiée d’immigrés italiens ou irlandais, les quartiers d’Ancoats & New Islington, situés dans l’est de Manchester, connaissent une profonde métamorphose. Progressivement, logements de brique bon marché et usines de traitement de coton laissés à l’abandon se muent en résidences de choix. Une initiative signée Manchester Life,composée du conseil municipal de Manchester et du fonds souverain Abu Dhabi United Group (ADUG), propriétaire de Manchester City FC depuis 2008.» , peut-on lire sur le site web du projet pourtant financièrement irréalisable pour une ville apercevant le fond du tiroir-caisse. Irréalisable jusqu’à ce qu’en 2014, ADUG ne se porte volontaire pour mettre la main à la poche, tel le génie sorti de la lampe, et ce, au lendemain même d’un discours du ministre des Finances insistant sur la nécessité d’une puissance économique dans le nord de l’Angleterre. À terme, 10 000 nouveaux logements et une surface de 27 000 m² de commerces verront le jour d’ici 2027 pour la modique somme d’un milliard de livres sterling. Le tout saupoudré de bonnes intentions, comme la construction de terrains de football accessibles à tous au sein même de la flambant neuve City Football Academy, ou d’une école primaire astucieusement appelée Connell Sixth Form, en hommage au fondateur de Manchester City.» , assure Sir Richard Leese, député-maire du conseil municipal et élément-clé du projet, avant d’ajouter que les Émirats arabes unis croient au «» . Tant et si bien que le propriétaire de ces terres désormais décontaminées, Loom Holdings selon le registre du commerce britannique, appartiendrait à... ADUG, à en croire une enquête du très sérieuxCar seuls les plus candides penseront qu’Abu Dhabi s’est entiché de la grisaille de Manchester au point d’investir à perte. «» , analyse Jean-Baptiste Guégan, auteur de. Dans le cas de Manchester, «» Une politique à long terme laissant augurer une palanquée de belles saisons à venir pour les supporters desPour les Émirats arabes unis, l’enjeu n’est pas de gonfler pour le fun des comptes en banque déjà bien garnis, mais d’anticiper la fin des hydrocarbures tout en conservant ensuite le même niveau de vie. Au détriment des résidents les plus démunis d’Ancoats & New Islington, grands perdants de cette gentrification, les premiers appartements mis en vente ou en location étant au mieux abordables pour les classes moyennes. «» , se targue Sir Richard Leese. Une bonne nouvelle pour la famille Crosthwaite qui, si elle venait à subir le même sort que les expropriés d’Anfield, pourra toujours trouver un pied-à-terre dans l’est de Manchester, à condition d’en avoir les moyens, tenue dessur le dos.Dans un football n’échappant pas à la globalisation, ADUG, de par sa franchise City Football Group, sème les graines de revenus potentiels sur d’autres continents. Pour Jean-Baptiste Guégan, «» . De quoi inspirer un émirat implanté en France, injectant de l’oseille à tire-larigot dans un club de foot et concerné par les mêmes problématiques ?