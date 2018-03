Manchester City gifle encore Arsenal

Quelques jours après avoir désossé Arsenal en finale de League Cup (3-0), Manchester City a refait le coup sur le terrain des Gunners lors de cette 28e journée en retard de Premier League. Encaissant trois buts dès la demi-heure de jeu, la défense londonienne a fait peine à voir devant la puissance offensive du leader du championnat.

Apprendre de ses erreurs ? Très peu pour Arsenal

Un péno arrêté, et c'est tout

Arsenal (4-2-3-1) : Čech - Kolašinac, Mustafi, Koscielny, Bellerín - Xhaka, Ramsey - Mkhitaryan, Özil, Welbeck - Aubameyang. Entraîneur : Wenger.



Manchester City (4-3-3) : Ederson - Walker (Zinchenko,71e), Kompany, Otamendi, Danilo - Gündoğan, D. Silva (Jesus, 86e), De Bruyne - B. Silva, Sané, Agüero (Touré, 81e). Entraîneur : Guardiola.

Il s'agissait de la centième rencontre de Pep Guardiola à la tête de Manchester City . Alors, lesdevaient faire honneur à leur technicien. Il s'agissait également du premier match suivant le premier trophée remporté par le Catalan en Angleterre . Alors, lesdevaient respecter cette League Cup en enchaînant par un bon résultat. Il s'agissait enfin de la deuxième confrontation en moins d'une semaine avec Arsenal . Alors, les favoris de cette 28journée de Premier League en retard connaissaient la musique pour venir à bout des, qu'ils venaient de détruire (3-0). Résultat : pour la première fois de leur histoire, les Londoniens ont concédé trois buts dans les 35 premières minutes d'un match de championnat à domicile. Et ont évidemment perdu cette nouvelle bataille, écrasé par un futur roi d' Angleterre beaucoup trop fort.Comme en finale de League Cup il y a quelques jours, Arsenal commence fort, Ederson devant s'interposer face à Mkhitaryan et sur un centre dangereux de Ramsey. Mais comme en finale de League Cup il y a quelques jours, Manchester City ne met pas longtemps à riposter et ouvrir le score, démontrant encore sa large supériorité . Sauf que cette fois, lesn'ont pas envie de faire durer le moindre suspense. Après avoir observé Sané se promener et Bernardo Silva décocher un superbe enroulé, la défense en mousse desregarde David Silva convertir une action collective de grande classe et laisse Sané l'humilier encore un peu plus. Si bien qu'au bout d'une demi-heure, un méchant 0-3 orne le tableau d'affichage et la partie est déjà pliée. La faute, aussi, à un Ederson impeccable dans ses cages. Ederson s'impose encore face au penalty d'Aubameyang concédé par Otamendi. Autant dire que la soirée est destinée à rester bien pourrie pour Arsenal . L'ancien du Borussia Dortmund tente bien de se rattraper, mais rien n'y fait. Bien dans leur match, les Mancuniens ne comptent pas gâcher lede leur portier. Surtout, ils souhaitent remporter le titre le plus rapidement possible, notamment pour pouvoir se concentrer sur la Ligue des champions, désormais priorité du club. Sans toutefois laisser trop d'énergie dans ce match déjà gagné. Du coup, la seconde mi-temps, plus douce, perd en intensité et demeure avare en occasions de but, même si Čech réalise une grosse parade sur un tir d'Agüero. Conclusion : les, sixièmes et encore impuissants, s'éloignent un peu plus de la zone C1. La couronne, elle, se rapproche toujours davantage de la tête de Pep.