Manchester City gâche tout

Menés de deux buts suite à une double erreur de Lloris en deuxième période, les Spurs ont finalement trouvé la force de revenir au score. Les regrets sont pour City, les honneurs pour Tottenham.

Manchester City 2-2 Tottenham

Le manque de réalisme, ce mal mancunien...

La mauvaise fa(r)ce d'Hugo sauvée par Tottenh'âme

Par Florian Cadu

Il aura donc fallu deux boulettes d' Hugo Lloris pour véritablement lancer ce choc. Auteur d'une excellente première période, le dernier rempart de Tottenham s'est écroulé en cinq minutes. D'abord parce que sa sortie mal maitrisée a conduit à l'ouverture du score de Leroy Sané. Et ensuite parce qu'il a n'a pas su chasser de son esprit cette action, et qu'il a relâché un centre anodin dans les pieds de Kevin De Bruyne pour le second pion. Le tout en cinq minutes. Irréversible, pensait-on. Sauf que ce Tottenham -là a muri et est désormais capable de rattraper les erreurs de n'importe qui. De renverser des montagnes et aller chercher un match nul chez un Manchester City qui menait de deux unités à une demi-heure de la fin. Joli exploit.Fidèle à ses idées, Guardiola sort une nouvelle fois une composition assez offensive, avec le seul Touré comme milieu «» . Pochettino, lui, opte pour une ligue arrière à cinq éléments (ou trois, vu les positions très hautes des latéraux Walker et Rose. Et autant dire qu'en première période, Lloris a davantage de boulot que Bravo. Aidé par De Bruyne et ses comparses, le portier français voit beaucoup d'occasions terminer en dehors du cadre ou dans ses gants. Preuve que Manchester n'a toujours pas réglé son énorme problème d'efficacité observé lors de la première partie de saison. Tottenham reste donc plus que jamais dans le coup, Kane et Alli étant à l'affut de la moindre brèche créée au sein de la charnière Otamendi-Kolarov. Alors, cette domination stérile doit-elle être considérée comme un bon signe pour City ? Cette domination subie doit-elle inquiéter les, qui multiplient les relances ratées et les duels perdus ?Pour Pochettino, la réponse semble être oui puisque le technicien sort Wimmer dès la pause au profit de Son, faisant passer sa défense à quatre. Mauvaise idée : ses protégés mettent seulement quatre minutes pour encaisser un but de Sané suite à une mauvaise sortie de Lloris. Lesmarquent donc enfin, sur leur première occasion de deuxième mi-temps après en avoir raté une dizaine en première. Cette ouverture du score fait mal au mental du gardien tricolore, qui se loupe dans les grandes largeurs une poignée de secondes plus tard, offrant un deuxième but à De Bruyne. La réaction desne se fait pas attendre, avec un Alli qui profite d'un marquage adverse inexistant pour coller un coup de boule au fond des filets de Bravo. Qui ne peut décidément pas compter sur sa défense cette saison. Encore une fois, l'arrière-garde de Guardiola assiste impuissante à un magnifique enchainement collectif converti par Son. 2-2, balle au centre ! Rassuré, Lloris voit tout de même Jesus le tromper pour sa première en Premier League, mais la réalisation est refusé pour hors-jeu. Hugo peut définitivement souffler, l'honneur est sauf.