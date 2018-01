Manchester City file en finale

Bristol City 2-3 Manchester City

Bristol City (4-2-3-1) : Steele – Wright, Flint, Magnússon (Baker, 46e), Bryan – Smith, Pack – Brownhill, Walsh (Diedhiou, 46e), Paterson (Kent, 73e) – Reid. Entraîneur : Lee Johnson



Manchester City (4-3-3) : Bravo – Walker (Danilo, 85e), Stones, Otamendi, Zinchenko – De Bruyne, Fernandinho, D. Silva – B. Silva, Agüero (Gündoğan, 82e), Sané. Entraîneur : Pep Guardiola

Après la victoire arrachée sur le gong au match aller (2-1), Guardiola n'a pas pris de risque en alignant une équipe quasi type sur le terrain de Bristol, pensionnaire de Championship et tombeur de United en quart de finale.Tenir le plus longtemps possible et placer quelques banderilles pour marquer le but qui les enverrait à Wembley, tel était sans doute le plan des hommes de Lee Johnson . Mais, juste avant la pause, Bernardo s'arrache devant un Magnússon naïf, Sané récupère et croise son tir sur le pauvre Flint qui prolonge dans ses filets (0-1). Le rêve prend du plomb dans l'aile. Et il est définitivement enterré au retour des vestiaires après un contre éclair desconclu par une belle frappe d'Agüero (0-2). Pack placera ensuite tranquillement sa tête hors de portée de Bravo (1-2), avant que Flint ne l'imite pour permettre à l'Ashton Gate Stadium de fêter le superbe parcours des siens (2-2). Mais ce rabat-joie de KDB voulait gagner à tout prix et marque dans la foulée sur un nouveau contre (2-3).City file à Wembley en prenant soin de ne pas cartonner Bristol. Classe. Alors, Chelsea ou Arsenal pour la grosse affiche en finale de cette Carabao Cup ?