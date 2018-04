Manchester City fait de l’origami avec les Spurs

Quelques jours après sa douloureuse élimination de la Ligue des champions, Manchester City s’est consolé en dominant sans trop de soucis Tottenham, à Wembley. Les joueurs de Guardiola, qui ont construit leur succès en début de match, s’approchent encore un peu plus d’un cinquième titre de champion d’Angleterre.

City envoie la nitro d’entrée

Les rôles s’inversent, pas le score

Tottenham (4-3-3) : Lloris - Trippier, Sánchez, Vertonghen, Davies - Dier, Dembélé, Lamela, Eriksen, Dele - Kane. Entraîneur : Mauricio Pochettino.



Manchester City (4-3-3) : Ederson - Walker, Kompany (C), Laporte, Delph - Gündoğan, Silva, De Bruyne - Sane, Sterling, Jesus. Entraîneur : Pep Guardiola.

Quand ? Voilà plusieurs mois que Guardiola et ses hommes plient, presque chaque week-end, leurs adversaires sur la scène nationale. Ils ont élucidé brillamment, au long de la saison, toutes les énigmes posées par la Premier League. Sauf une, la dernière avant la fin de leur quête : quand le Royaume aura-t-il son champion ? Après avoir gâché l’occasion d’y apporter une réponse dans le derby face à United, Manchester City a repris sa course en avant à Tottenham , où lesont envoyé valdinguer 3 à 1 destrop dociles en première période. Le titre n’est pas tout à fait acquis, mais il pourrait l’être dès dimanche en cas de défaite du rival, Manchester United , contre West Bromwich. Même un match nul pourrait, officieusement, suffire à sacrer la bande de David Silva , tant la différence de buts est conséquente entre les deux clubs de Manchester. Pas encore de confettis, donc, mais une victoire tranquille qui fera office de pommade pour Guardiola et City, éliminés cette semaine en Ligue des champions.Dès les premières minutes, les (très probables) futurs champions d’ Angleterre enfilent leur costume de mâle dominant et monopolisent le ballon. Troisième minute : Sterling réussit un une-deux avec Silva et adresse un centre parfait vers Sané, qui fouette une reprise du gauche sur le poteau d’un Lloris immobile. Le serpent mancunien s’enroule doucement autour de sa proie et les scuds de Sterling puis De Bruyne frôlent le but adverse, alors que le chrono n’affiche pas encore dix minutes de jeu. Tottenham , qui manque d’oxygène, tente sa chance en contre. Et c’est justement sur une phase de jeu où toute l’équipe était positionnée dans le camp adverse que lesse font prendre une première fois : sur une longue ouverture millimétrée de Kompany, Jesus fausse compagnie à Sánchez et s’en va battre Lloris d’une frappe au sol. 1-0, puis 2-0 très rapidement, lorsque le gardien des Bleus dégomme Sterling, parti dans le dos du même Sánchez, pour offrir un penalty facilement transformé par Gündoğan. Peinards, lesralentissent avant la pause et laissent Eriksen, trouvé par Kane, réduire le score en profitant d’un contre favorable lors d’un duel avec Laporte, préféré à Otamendi dans la base arrière de City.Revigoré, Tottenham attaque le second acte comme Manchester City avait attaqué le premier : fort. Les joueurs de Pochettino se positionnent haut sur le terrain et multiplient les centres sans parvenir à se montrer réellement dangereux. Le tableau noir de la première période s’inverse, City se replie et joue le contre. Une stratégie pas loin d’être payante, mais Jesus et Sterling s’emmêlent tour à tour les pinceaux devant Lloris à l’heure de jeu. Sterling, dans la foulée d’un nouveau face-à-face manqué, va finalement apporter le break aux siens à la 72minute en reprenant une frappe de Jesus repoussée par Lloris. De quoi refroidir définitivement le cadavre d’un Tottenham courageux, mais un peu trop naïf pour espérer s’en sortir. Les Londoniens, qui restaient sur 14 matchs sans perdre en championnat depuis une défaite 4-1 face à... Manchester City , restent à trois points du podium et de Liverpool . Les, eux, sont désormais tout près d'un cinquième sacre.