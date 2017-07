Manchester City cherche à brader Nasri

MR

Ça boude dans le fond du bus.Revenu à City après sa douce escapade andalouse, Samir Nasri sait très bien que son avenir ne s'écrira plus chez les. Au point qu'il ne chercherait même plus à faire le moindre effort. En stage aux États-Unis, le milieu français aurait «» et «» du sort qui lui sera réservé, d'après les propos d'un membre de l'encadrementrapportés par le. «» . Si bien qu'un chèque de 11 millions d'euros pourrait suffire pour récupérer le fardeau des Mancuniens.Une occasion pour OGC Nice et Jean-Pierre Rivère de reprendre le rôle de Pascal le Grand Frère ?