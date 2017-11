Manchester City braconne les Foxes

3

Leicester (4-5-1) : Schmeichel – Simpson, Morgan (c), Maguire, Fuchs – Mahrez, Albrighton, Ndidi, Iborra, Gray – Vardy. Entraîneur : Claude Puel.



Manchester City (4-3-3) : Ederson – Walker, Kompany (c), Stones, Delph – De Bruyne, Fernandinho, Silva – Sterling, Gabriel Jesus, Sané. Entraîneur : Pep Guardiola.

Le chasseur chassé.Pour une première défaite à la tête de Leicester Claude Puel pourra plaider avoir des circonstances atténuantes. Car ce Manchester City évolue cette saison sur une autre planète. Même sous la pression, les hommes de Guardiola sont intraitables.Le piège desétait bien en place. Il n’y a qu’à voir comment les joueurs de Leicester sont venus s’abreuver des consignes de Claude Puel , au moment où Stones quittait le terrain à la suite d'un claquage (30). Sur le bord du terrain, les mots fusent, la détermination se lit sur les visages. Car jusqu’à ce moment, tout se passe comme prévu : son équipe arrive à contenir le leader, impose un rythme intensif et annihile chaque offensive des. Mais bien que mordus aux mollets, les hommes de Pep Guardiola arrivent à se dégager et forcent le rideau bleu. David Silva , trouvé par Sterling dans la profondeur, sert Gabriel Silva qui n’a plus qu’à pousser le cuir au fond des filets (1-0, 45). Au retour des vestiaires, Maguire pense pouvoir rattraper par le collet les, mais trouve le poteau. Le point de bascule de cette partie, car Sané trouve en contre Kevin De Bruyne qui catapulte le ballon dans la lucarne de Schmeichel (0-2, 48). C’est clinique, plein de sang-froid, un brin cruel, mais lessavent désormais qu’on ne capture pas un serpent à mains nues. Derrière, Jesus et Silva ne lèvent pas le pied, alors que Vardy est hors jeu sur les deux actions qui auraient pu remettre les siens en marche. Ensuite, les Mancuniens chercheront surtout à contrôler le match jusqu’à son terme, avec un Fernandinho rayonnant. Leicester , qui a concédé ses cinq défaites de la saison contre les membres du, devra encore patienter pour accrocher la tête d’un gros au mur de son salon. Alors que City peut toujours pavaner dans la jungle anglaise : avec sa seizième victoire consécutive toutes compétitions confondues, il est le phénix des hôtes de ces bois.