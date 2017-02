Manchester City aime Benjamin Mendy

41

C'est la rançon de la gloire. Monaco réalise une superbe saison, et ses joueurs attirent forcément les convoitises. Après Bernardo Silva , cité dans plusieurs clubs, c'est au tour de Benjamin Mendy de faire parler de lui du côté de l' Angleterre . Un certain Pep Guardiola cherche un arrière gauche pour remplacer Gaël Clichy , dont le contrat trouve son terme en fin de saison, alors que Kolářov glisse de plus en plus dans l'axe. Et, selon ESPN, le technicien catalan serait très attentif à l'évolution du joueur monégasque.Ça tombe bien, Mendy et l'AS Monaco se rendent ce mardi à Manchester pour affronter lesdans le cadre du huitième de finale aller de la Ligue des champions.L'occasion pour Guardiola de superviser Benjamin Mendy sans avoir à filer une note de frais à son service compta'.