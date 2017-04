Manchester accroché, l'Ajax pose un pied en demi-finales

En concédant un but en fin de partie à Anderlecht (1-1), Manchester United se devra de gagner lors du retour à Old Trafford dans une semaine. Une deuxième manche que l'Ajax jouera assez sereinement après son succès face à Schalke 04 (2-0). Pluie de buts à Vigo, où le Celta et Genk ont régalé le public (3-2).

Anderlecht 1-1 Manchester United

Ajax 2-0 Schalke 04

Celta Vigo 3-2 Genk

Pas certain de terminer dans les quatre premiers de Premier League, José Mourinho sait qu’une qualification en Ligue des champions peut aussi se gagner par le biais de la Ligue Europa. Résultat,a dégainé son armada habituelle sur la pelouse d’ Anderlecht . Un choix payant, puisque Zlatan Ibrahimović et ses nouveaux potes dominent largement le premier acte. Un poteau de Lingard, des caresses de Pogba, une frappe de Rashford qui rase la lucarne et un but en renard d’ Henrikh Mkhitaryan plus tard (0-1, 37), les Mancuniens rentrent au vestiaire, sereins. Un break de quinze minutes qui ne sera pas vraiment salvateur pour les Anglais, moins tranchants en seconde période. Toujours maîtres du ballon, leslaissent quelques trous d’air dans leur arrière-garde. Des espaces qui profite à Youri Tielemans pour valider son statut de futur crack et pour alimenter ses attaquants maladroits dans le dernier geste. Incapables de cadrer la moindre frappe, les Mauves finiront par trouver la cible par l’intermédiaire du milieu Leander Dendoncker qui dégaine son meilleur coup de casque pour faire lever les 26 000 supporters du Constant Vanden Stock Stadium.Impressionnant depuis le lancement de la Ligue Europa en septembre dernier, Schalke 04 est passé totalement à côté de son quart de finale aller à Amsterdam. La faute à la blessure de dernière minute d’Eric Choupo-Moting ? Possible. La faute à la présence sur le banc au coup d’envoi de Benjamin Stambouli ? Sûrement. Quoi qu’il en soit, ce sont les joueurs de l’ Ajax qui ont rendu la meilleure copie dans ce match à sens unique. En bon capitaine de soirée, Davy Klaassen s’est chargé lui-même de faire trembler les filets. En force d’abord, sur penalty, à la suite d'un plaquage d’Alessandro Schopf sur Amin Younes . En technique ensuite, en reprenant de volée un superbe centre de Justin Kluivert, fils de Patrick. Les Néerlandais auraient même pu saler un peu plus la note si la barre transversale (32et 77) ou les gants de Ralf Fahrmann (55, 60) ne s’étaient pas mis en travers de leur route vers les demi-finales. Un lieu où les Allemands auront bien du mal à se rendre au vu de leur prestation.Pour faire un beau match, il faut deux équipes joueuses, des buts, des actions en pagaille, un retournement de situation et Clément Turpin. Autant d’éléments qui s’étaient donné rendez-vous au Bala ídos à Vigo ce jeudi soir où le Celta recevait les Belges de Genk. Des visiteurs qui sont passés outre les bonnes manières en ouvrant le score sur une jolie tête plongeante de Jean-Paul Boetius. Fidèle à son jeu, Genk ne veut pas entendre parler de verrou et continue d’aller de l’avant. Problème, les Espagnols aussi savent se montrer offensifs et précis devant le but. Résultat, en trois minutes, les Galiciens passent devant au score grâce aux réalisations de Pione Sisto et de l’international espagnol Iago Aspas , auteur d’un bel exploit individuel. Passeur sur le but de l’ailier danois, John Guidetti se transforme en buteur après un une-deux avec Iago Aspas dont il profite pour dégainer une jolie frappe à ras de terre qui laisse sur place Mathew Ryan . Malgré son avance de deux buts, le Celta Vigo choisit la même option offensive que son adversaire du soir et se fait surprendre sur un but du vétéran Thomas Buffel qui s’y prend à deux fois pour profiter de l’erreur défensive de Jonny . Un but qui permet à Genk de rester vivant dans ce quart de finale avant le retour de l'autre côté du Quiévrain.