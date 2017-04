Man United met la pression sur City

0

Burnley 0-2 Manchester United

Zlatan out, José Mourinho a pu compter sur Anthony Martial et Wayne Rooney pour faire le boulot cet après-midi, sur la pelouse de Burnley Malgré une bonne entame de match, lesne parviennent pas à se montrer menaçants et à s’aventurer dans la surface de réparation de David de Gea. À l’inverse, sans être éclatants, lessavent se montrer dangereux. Mais tour à tour, Wayne Rooney et Marouane Fellaini butent sur un Tom Heaton bien sur sa ligne. C’est finalement Anthony Martial qui est le premier à trouver la faille sur contre. Présent au début de l’action, le Français est aussi à la conclusion de celle-ci après un relais avec Ander Herrera (21). Très en jambes cet après-midi, l’ancien Monégasque est également au casting du deuxième but mancunien. Après une récupération de Paul Pogba à l’entrée de la surface de Burnley , Martial se heurte au portier adverse, mais Wayne Rooney surgit pour pousser le ballon au fond des filets (39).Les deux équipes offrent peu de choses à se mettre sous la dent en seconde période, si ce n’est deux énormes frappes de La Pioche en début et fin de seconde période, toutes deux détournées par Tom Heaton . Petite alerte pour le milieu de terrain des Bleus qui, à la suite de sa seconde frappe, demande à quitter le terrain, visiblement touché. Pogba sorti, Herrera et Bailly finissent la rencontre sur une jambe. Malgré les trois points, José Mourinho se montre soucieux sur son banc. L'infirmerie est suffisamment remplie pour le technicien portugais.Avec cette victoire à quatre jours du derby de Manchester, lesont dans le viseur leurs rivaux de City.