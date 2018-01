Man City blinde Kevin de Bruyne

27

FL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

En 2023, aussi nuls soient-ils, les Girondins continueront de maltraiter l'OM à Bordeaux , l'équipe de France de rugby se fera sûrement désosser à la Coupe du monde et qui sait si François Ruffin ne sera pas le prochain président de la République ? 2023, c'est loin, Kevin De Bruyne aura 31 ans.Le génial meneur de jeu belge vient justement de prolonger chez lesà cette échéance. L'international belge assure qu'il s'est senti «» depuis son arrivée à Manchester en 2015 et se montre «» par le «» pratiqué par son équipe et les échéances qui les attendent dans le futur. Nul doute que son nouveau salaire, qui tournerait entre 300 et 400 000 euros par... semaine, a de quoi le séduire également.Clairement, le City de Guardiola est parti pour désosser ses adversaires encore quelque temps.Requin bleu ciel.