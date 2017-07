Mammana officiellement au Zénith

FC

Grosse perte pour l'Olympique Lyonnais.Après une petite saison en France où il avait plutôt convaincu, Emmanuel Mammana s'est officiellement engagé cinq années au Zénith Saint-Pétersbourg. Lyon récupère seize millions d'euros dans la transaction (plus 20% sur l'éventuelle plus-value liée à un prochain transfert du joueur), mais perd un défenseur central de qualité âgé de seulement 21 ans. Bruno Génésio ne comptait visiblement plus sur l'Argentin. Et lui préfère Jérémy Morel . Normal.