Mammana en route vers le Zénith

HL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Une petite saison et puis s'en va.Arrivé l'été dernier à Lyon , le défenseur argentin, Emmanuel Mammana, aura juste eu le temps de découvrir la gastronomie française et la ville des Lumières. Mais comme le choc culturel n'était pas assez grand, l'ancien de River Plate a décidé de rejoindre le grand froid de Saint-Pétersbourg. Il va rejoindre le club du Zénith Saint-Pétersbourg. Son acclimatation sera en partie facilité par la récente arrivée de son pote Sebastián Driussi. D'après, les deux formations se sont mis d'accord pour le transfert de l'international argentin (1 sélection) autour d'une indemnité de 16 millions d'euros. Une opération dont devrait se réjouir Jean-Michel Aulas , qui réussit à réaliser une plus-value sur un joueur acheté 9 millions d'euros et qui n'a joué que dix-sept matches de Ligue 1 la saison dernière. Les supporters, eux, regrettent déjà le départ d'un joueur de 21 ans.Aulas contre les supporters, épisode 3098.