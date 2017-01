Mamadou Tounkara (Lazio) s'empoigne avec un tifoso

0

Du jeu et des pains.Samedi dernier, la Lazio se faisait taper à domicile par le Chiveo Verone. Un but cruel à la 90, œuvre d'un Roberto Inglese qui permet aux Véronais d'enfin recoller à la première moitié de tableau. De son côté, la Lazio perd de précieux points dans la course à l'Europe, le titre semblant déjà inatteignable.Évidemment, ce genre de résultat a de quoi faire grincer des dents. Mais certains ne savent pas se contenter de garder leur frustration pour eux. C'est le cas de ce supporter qui s'en est pris à Lucas Biglia, allant jusqu'à lui cracher au visage et d'abreuver sa femme, présente dans la même tribune, d'un torrent d'injures.Son office terminé, le tifoso est sur le point de passer son chemin, mais c'était sans compter sur le jeune Mamadou Tounkara. L'attaquant de vingt et un ans a un compte à régler avec le goujat et compte bien le lui faire savoir.Les deux hommes seront finalement séparés sans trop de heurts.