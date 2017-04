Mamadou Sakho n'aurait pas du être condamné pour dopage

0

AD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La nouvelle du contrôle antidopage positif de Mamadou Sakho avait fait l'effet d'une bombe il y a un an.C'était le 28 avril 2016. Le monde découvrait que le Français avait consommé un brûleur de graisse illicite, et qu'il serait suspendu. Adieu l'Euro, et adieu la confiance de Liverpool . Après ça, son séjour chez lesavait tourné au cauchemar et même après avoir été relaxé en juillet, Sakho n'avais jamais réussi à redorer son blason.L'Agence Mondiale Antidopage (AMA) vient d'apporter du neuf au dossier en déclarant que le produit utilisé par le Français n'était pas interdit, et que l'UEFA n'aurait pas du le punir. «» annonce le communiqué de l'UEFA.Justice est faite.