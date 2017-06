AA

Dimanche dernier, Florent Malouda jouait son deuxième match avec la Guyane, en terminant troisième de la Coupe des Nations des Caraïbes. Mais ce n’est pas tout. L'ancien Guingampais de 37 ans va continuer son aventure avec les, et jouer la Gold Cup (Amérique du Nord, Centrale et Caraïbes), qui se déroulera du 7 au 26 juillet aux États-Unis.L’ex-joueur de Chelsea est autorisé à jouer puisque la Guyane n’est pas reconnue par la FIFA. Ainsi, ses 80 sélections en équipe de France ne l'empêchent pas de défendre les couleurs de la Guyane, reconnue en revanche par la CONCACAF. Sloan Privat et Donovan Leon font également partie des 23 convoqués.