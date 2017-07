Malouda titulaire avec la Guyane

KC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Qui a dit que l'été 2017 était dépourvu de football ?La Coupe des confédérations est peut-être terminé, mais il y a également la Gold Cup à dévorer des yeux. Et il s'en passe des choses. Ce mardi soir, la Guyane affronte le Honduras pour le compte de la deuxième journée et a décidé d'aligner Florent Malouda pour ce match.Lors du match précédent faca au Canada , le coach Antoine Nelson n'avait pas voulu «» et l'avait alors laissé sur le banc. Car comme Malouda a déjà porté le maillot de l'Equipe de France , le règlement de la Fifa l'interdit de jouer pour une autre sélection. Sauf que la fédération guyanaise fait partie de la Concacaf mais pas de la Fifa. D'ailleurs, l'instance internationale n'a pas voulu se positionner.En tout cas, la défaite 4-2 face au Canada a convaincu le sélectionneur de prendre le risque.