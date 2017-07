Malouda, pour faire décoller la Guyane

Pour sa première participation à la Gold Cup aux États-Unis, la sélection de la Guyane fait figure de tout petit Poucet. Heureusement, les Guyanais pourront compter sur l’expérience de Florent Malouda. De retour sur sa terre natale, l’ancien international français espère redonner un peu de sourire à un département qui a connu des derniers mois difficiles.

Dans les pas de Sloan Privat

Florent le grand frère

« C’est comme dire si on préfère son papa ou sa maman... »

Par Robin Richardot

Propos de Jessy Xavier recueillis par RR

Certains pensaient même qu’il s’agissait d’une île. Lorsque la Guyane s’est révoltée en mars dernier, beaucoup de Français découvraient plus ou moins l’emplacement géographique de ce département situé en Amérique du Sud, frontalier du Brésil. Mais l’un d’entre eux connaissait très bien ce bout de terre : Florent Malouda . Né à Cayenne, chef-lieu de la Guyane, l’international français a pas mal voyagé dans sa vie. Passant de Châteauroux à Chelsea, de Lyon au Delhi Dynamos en Inde, le Guyanais a dans sa besace plusieurs titres de champion de France, d’Angleterre et une Ligue des champions. Avec la tunique bleue, Florent Malouda peut se targuer d’être allé chercher une finale de Coupe du monde en 2006. Bref, une belle carrière somme toute. Mais Florent Malouda a pourtant décidé de prolonger le plaisir en revenant défendre la terre de ses ancêtres. Le 22 juin, il a ainsi honoré sa première sélection avec sa Guyane natale face à la Jamaïque dans la Coupe caribéenne des nations 2017. Et ce n’est pas une défaite aux tirs au but qui l’arrêtera. L’ex-international français va donc disputer la Gold Cup aux États-Unis, la première de l’histoire des Yana Doko, surnom de l’équipe guyanaise.Déjà en 2014, Florent Malouda avait évoqué son souhait de renforcer la sélection guyanaise, mais le FC Metz n’avait pas voulu laisser partir son joueur, au grand regret de Bernard Lama , manager des Yana Doko. Trois ans plus tard, l’ancien Lyonnais est libre et peut tranquillement rejoindre sa Guyane natale. Car celle-ci n’est pas reconnue par la FIFA, la faute en particulier à la France qui avait posé son veto. Il y a près d’un an, le député de Martinique, Alfred Marie-Jeanne, avait demandé des explications à Thierry Braillard devant l’Assemblée nationale. «» , avait rétorqué l’ancien secrétaire d’État chargé aux sports. La Nouvelle-Calédonie, autre territoire français, fait pourtant partie de l’instance internationale, mais elle doit cette adhésion à un statut particulier de large autonomie, quand la Guyane est considérée comme un département français. Et c’est vrai qu’on imagine mal la Creuse demander son adhésion à la FIFA. En revanche, la Guyane est membre officiel de la CONCACAF depuis le 19 avril 2013, notamment avec la Guadeloupe, la Martinique et Saint-Martin, autres territoires français des Caraïbes.» , avait déclaré Jaïr Karam, entraîneur des Yana Doko, lors de l’annonce de la sélection du Flo. Mais pour l’instant, c’est à un triplé de Sloan Privat que la sélection guyanaise doit sa qualification à la Gold Cup 2017. Et c’est encore l’attaquant de l’En Avant de Guingamp qui a marqué le but décisif pour permettre à sa sélection de finir à la troisième place de la Coupe caribéenne des nations face à la Martinique.Pour cette Gold Cup 2017, la Guyane place donc de grands espoirs dans son nouveau pirate des Caraïbes. Et à bord de son, Florent Malouda compte bien envoyer quelques boulets de canon dans les cages adverses. «» , se réjouit Jessy Xavier, journaliste pour la chaîne Guyane 1re qui suit l’équipe aux États-Unis. Mais le rôle de l’anciendépasse évidemment le terrain, et son expérience sera sûrement utile pour les Yana Doko lors de cette première participation à la Gold Cup. «, explique Jessy Xavier.Surtout que la Guyane aurait bien besoin de vibrer ces temps-ci. Après avoir traversé une lourde crise en mars dernier qui a paralysé tout le département, le peuple guyanais ne serait pas contre un peu d’ondes positives. «» , reconnaît Jessy Xavier.Le journaliste affirme même qu’il existe un lien très fort entre la population guyanaise et son équipe de football qui la représente. «» , comme dit Jessy. De là à dire que le football est porteur d’un élan nationaliste ? Pas vraiment. De l’autre côté de l’Atlantique, on supporte autant les Dana Yoko que les Bleus. «, coupe Jessy Xavier.» Les rues de Cayenne n’attendent qu’un but de Malouda en finale pour s’égayer à nouveau.