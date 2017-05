Mali : Giresse va rester

0

Oui, Gigi. Alain Giresse ira au bout de son contrat de sélectionneur du Mali , qui s’achèvera le 30 novembre prochain. L’ex-milieu de terrain des Bleus (64 ans) avait été l’objet d’attaques assez virulentes de la part de Boubacar Diarra, le président de la Fédération malienne de football (FEMAFOOT) après l’élimination des Aigles au premier tour de la CAN 2017. Le dirigeant avait poussé Giresse à démissionner, tout en déclarant qu’il ne pourrait pas assurer la sécurité du Français à Bamako.Actuellement dans la capitale du Mali, Giresse a appris de la bouche du ministre des Sports qu’il irait au bout de sa mission. Son équipe est toujours en lice dans les qualifications pour la Coupe du monde 2018. Gigi va pouvoir préparer en toute quiétude le match face au Gabon , le 10 juin prochain à Bamako, en éliminatoires de la CAN 2019. Et si c’est gentiment demandé, il pourrait même avoir droit en plus à un match amical quelques jours plus tôt, histoire que son équipe ait quatre-vingt-dix minutes dans les jambes avant la venue des Panthères. Car le Mali n’est plus suspendu par la FIFA depuis le 29 avril dernier.Bref, les affaires reprennent...