Malcuit pisté par Manchester United

De meilleur joueur de Ligue 2 à MVP de Premier League ?À vingt-cinq ans, Kévin Malcuit est sur un petit nuage. Le latéral droit de l'AS Saint-Étienne vit une bonne saison avec les Verts et si son équipe n'a pas brillé en Ligue Europa face à Manchester United , sa prestation sur le terrain n'est pas passée inaperçue.Sous contrat dans le Forez jusqu'en 2019, il pourrait partir à la fin de la saison, ce qui constituerait une belle plus-value financière pour l' ASSE , qui l'avait recruté aux Chamois niortais en 2015 pour un demi-million d'euros.Selon, la valeur marchande de Malcuit aurait entre-temps triplé. Inutile de dire que les riches clubs anglais seraient prêts à mettre plus sur la table pour s'offrir ses services. Dès lors, son avenir s'écrit-il hors de France ? En tout cas, selon certaines informations, Malcuit aurait tapé dans l’œil de José Mourinho qui a d'ores et déjà mandaté des émissaires pour aller l'observer plus en détails. Mais ce ne sera pas dans l'immédiat, Kévin Malcuit n'apparaissant pas sur la feuille de match de Christophe Galtier pour le duel face à Caen ce dimanche après-midi, en raison d'une blessure musculaire.Tremble, Ashley Young