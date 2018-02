Malcom voulait quitter Bordeaux cet hiver

10

LMC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Les confessions de Malcom Courtisé par Arsenal et Tottenham Malcom a avoué, ce dimanche dans, qu'il aurait aimé quitter Bordeaux cet hiver. «» , a affirmé l'attaquant brésilien.Ce que Malcom ne sait pas, c'est que dans six mois, quand Arsenal et Tottenham viendront en Gironde, ce sera pour faire signer Paul Baysse