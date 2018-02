Malcom et Aulas convoqués par la Commission de discipline

L'attaquant bordelais Malcom devra se présenter le 8 février prochain devant la Commission de discipline de la LFP pour répondre de sa simulation lors de Bordeaux Lyon dimanche dernier (3-1). Un plongeonqui avait offert un penalty aux Bordelais, et qui risque de lui coûter un match de suspension.Dans un autre registre, Jean-Michel Aulas sera, lui aussi, convoqué le 22 février pour ses propos polémiques tenus sur le plateau de la chaîne L'Équipe. Pour rappel, le président de l'OL avait déclaré que choisir entre Nasser Al-Khelaïfi et Bertrand Desplat était comme «» .La Ligue 1 bientôt privée de deux de ses plus grands artistes ?