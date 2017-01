Malcom, diamant à polir

Seul réel frisson des Girondins cette saison, le Brésilien est doté d’un talent énorme. Mais pour exprimer son potentiel et porter son club, le Bordelais a besoin d’un peu de temps afin de devenir plus régulier.

0

Youtube

Dix-neuf ans et du temps

Youtube

Par Florian Cadu

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

En France , lorsque son nom est évoqué, on ajoute inconsciemment un l et on pense avant tout au personnage de la série américaine interprété par Frankie Muniz. Au Brésil , c’est quelque peu différent. Là-bas, Malcom est synonyme de talent brut, d’espoir à polir, de grand footballeur en devenir. Parce qu’en Amérique du Sud, l’actuel joueur de Bordeaux avait donné quelques orgasmes aux supporters des Corinthians, qu’il a fréquentés deux saisons durant. Une première où il est lancé en championnat à dix-sept ans et soixante jours, avec vingt rencontres et deux buts à la clé. Une seconde où il dispute 36 parties comme titulaire toutes compétitions confondues et inscrit huit pions, participant activement à la conquête du titre.Suffisant pour que l’équipe nationale s’intéresse sérieusement à lui. En juin 2015, Malcom prend part au championnat du monde espoir avec les moins de vingt ans en Nouvelle-Zélande (cinq apparitions et une finale perdue). Il avait déjà découvert la sélection en janvier et février de la même année. Suffisant, aussi, pour que Zé Roberto glisse le nom de la petite pépite à son ancien partenaire munichois, Willy Sagnol , qui squatte le banc des Girondins. Alors, c’était sûr, le Brésilien allait tout exploser à Bordeaux , qui investit cinq millions d’euros sur ce diamant en janvier 2016 après le départ de Wahbi Khazri pour Sunderland . Un an après son arrivée dans l’Hexagone, la question se pose donc : où en est Malcom ? Et la réponse n’est pas aisée à donner.D’abord, les chiffres, toujours : 31 rencontres de Ligue 1 en un an et demi, 22 en tant que titulaire dont 17 avec Jocelyn Gourvennec pour la seule saison 2016-2017. La période d’adaptation de six mois a donc été bien digérée, pour celui qui compte un bilan correct de quatre réalisations et deux passes décisives. Utilisé en ailier droit ou en attaquant de soutien, Malcom Filipe Silva de Oliveira constitue davantage un perforateur de défenses qu’un buteur ou un passeur. Et c’est là qu’il tire son épingle du jeu : dans un Bordeaux pas encore agréable à regarder évoluer malgré les efforts de Gourvennec, le natif de São Paulo représente la seule flamme capable de s’embraser, devant Jérémy Ménez dont les coups d’éclat sont plus rares que les absences.Problème : le jeune homme, qui n’a encore que dix-neuf ans, n’est pas capable de porter le poids entier d’une équipe assez décevante sur ses seules épaules. Car Malcom n’a pas encore acquis la régularité du haut niveau. Du coup, le bonhomme passe parfois totalement à côté de son match. Frustrant quand on connaît ses capacités au-dessus de la moyenne. Son entraîneur a d’ailleurs du mal à limiter ses reproches quand cette situation intervient. Ainsi, après l’horrible rencontre Marseille-Bordeaux d’octobre dernier (0-0), Gourvennec avait sévèrement pointé du doigt la mauvaise prestation de son poulain en conférence de presse : «De là à envisager la vente du garçon qui est assez courtisé et que l’Olympique de Marseille avait loupé en fin d’année 2014 ? Non, bien sûr que non. Les dirigeants bordelais, qui ont fixé le prix de leur bijou à vingt millions d’euros, sont trop intelligents pour lâcher si tôt un élément qui n’a besoin que de temps pour mûrir. Ça aussi, Gourvennec l’a bien fait comprendre dans les colonnes dule mois dernier : «» Reste à réaliser une carrière à la hauteur de ce talent.