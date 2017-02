Málaga soulève Las Palmas

0

Málaga 2-1 Las Palmas

Youtube

L’état de grâce semble bel et bien terminé pour Las Palmas Défaits lors les deux dernières journées de Liga, lessont à nouveau tombés, cette fois sur la pelouse de Málaga, une équipe en lutte pour le maintien dans l’élite et orpheline d'une victoire en Liga depuis le 26 novembre dernier.Pourtant, les hommes de Quique Setién avaient démarré la rencontre du bon pied, celui de Mauricio Lemos pour être exact. D’un coup franc lointain plein axe, le défenseurparvient à prendre à contre-pied Carlos Kameni d’une frappe flottante (19). En guise de réponse, lesaffichent une meilleure cohésion collective et des actions tranchantes. À la suite d'un corner tiré au large, Pablo Fornals récupère la balle et envoie un centre-tir plongeant dans la lucarne de Javi Varas (27).Volontaire ou involontaire ? Seul le joueur détient la réponse. Toujours est-il que Málaga recolle au score et que dans la foulée, Charles profite du bon travail de Sergio Keko pour faire rugir de bonheur la Rosaleda (2-1, 36).En seconde période, c’est d’abord une multitude d’occasions qui se présente pour les deux équipes : Kevin-Prince Boateng trouve le poteau de Kameni sur une reprise contrée, Fornals perd son duel face à Javi Varas , puis Martín Demichelis trouve la barre d’un coup de boule presque parfait.On se dirige vers une victoire locale, mais l'expulsion de José Rodríguez à vingt minutes de la fin rajoute du piment à la partie. En supériorité numérique, Las Palmas met plusieurs fois à contribution le Lion Kameni, sans succès. Las Palmas et Málaga se retrouvent désormais respectivement à la douzième et treizième places de Liga, dans le fameux ventre mou.Depuis que Jesé Rodríguez est arrivé dans son nouveau club, Las Palmas s'est donc incliné trois fois en trois matchs. Solide.