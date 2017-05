Malaga enfonce Séville

0

Malaga 4-2 Séville

Sale affaire pour lesLe FC Séville de Jorge Sampaoli s'est cassé les dents sur ladu moment : Michel . Débarqué à Malaga il y a deux mois, l'ancien entraîneur de l'OM enchaîne ce lundi soir une troisième victoire consécutive à la tête des Andalous. Et avec la manière, puisque Malaga s'est imposé 4-2, grâce à des réalisations de Pablo Fornals Sandro Ramírez, Diego Llorente et Juan Carlos À trois journées de la fin, Séville (4, 68 pts) compte trois longueurs de retard sur l' Atlético (3, 71 pts) et son ticket direct pour la phase de poules de la C1.