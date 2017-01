Makélélé rejoint le staff de Clément à Swansea

0

We're delighted to announce that former France international Claude Makelele has joined the club's coaching staff. 👍 pic.twitter.com/TlcgTlDoux — Swansea City AFC (@SwansOfficial) 11 janvier 2017

SO

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Claude et Paul, acte 3.Libre depuis cet été et son départ de l'AS Monaco, Claude Makélélé s'est trouvé un nouveau job en intégrant le staff technique de Paul Clément à Swansea City. Il devrait ainsi retrouver son rôle d'adjoint qu'il avait au PSG lors des passages de Carlo Ancelotti et de Laurent Blanc , après avoir tenté l'expérience en solo à Bastia, puis avoir été directeur technique à Monaco.À Swansea, Makélélé retrouvera Paul Clément qu'il a déjà côtoyé à deux reprises. La première fois à Chelsea lorsque l'ancien international français était joueur et l'Anglais dans le staff technique d' Avram Grant (2007-2008). Puis la seconde au Paris Saint-Germain, où les deux hommes étaient dans le staff de Carlo Ancelotti