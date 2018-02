Majeurs en l'air pour Troy Deeney

1

LMC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Un Deeney presque parfait. Après avoir ouvert le score face à Chelsea (4-1) lundi soir sur penalty, l'attaquant de Watford Troy Deeney a attiré toute l'attention sur lui par un geste très simple : l'Anglais de 29 ans a célébré son but en se dirigeant vers les supporters de Chelsea et en les saluant avec ses deux majeurs.Maintenant, fermez les yeux et imaginez les débats que cela suscitera lorsque Nabil Fekir fera la même chose lors du prochain Lyon -Saint-Étienne.