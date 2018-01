Majeed Waris prêté à Porto

5

LMC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Majeed Waris est la première recrue des Dragons pour ce mercato d'hiver.Selon, l'attaquant ghanéen se trouve déjà à Porto pour signer son nouveau contrat. Le club portugais a négocié avec Lorient le prêt du joueur jusqu'à la fin de la saison, avec une option d'achat de six millions d'euros. L'attaquant de 26 ans va retrouver Sergio Conceição qu'il a affronté en Ligue 1, lors de son passage au FC Nantes Une ligne d'attaque renforcée qui compte déjà Aboubakar, Marega et Soares. Pas mal, non ?