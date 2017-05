Mais qui sera le prochain à partir en Chine ?

Le mercato est lancé pour le Tianjin Quanjin, qui a d’ores et déjà assuré avoir un accord avec un joueur et son club pour un transfert cet été. Mais qui est ce footballeur mystère ?

Par Florian Cadu

Alors, le Paris Saint-Germain ou le Tianjin Quanjin ? Le Tianjin Quanjin ou le Paris Saint-Germain ? Pendant que les médias tentent de deviner ce qui se passe dans la tête de Pierre-Emerick Aubameyang et usent de coups de fil pour connaître sa décision, le joueur du Borussia Dortmund laisse couler. Car en réalité, son choix est déjà fait et la Chine le sait. «, indiquait pourtant Christophe Galtier , son ex-coach, sur beIN Sports en janvier.» Peut-être, mais, à la réflexion, PEA et surtout le Borussia ont opté pour les billets. Le joueur ne le regrette pas : à son arrivée, son appartement généreusement alloué est rempli de masques à l’effigie de Xi Jinping, le président de la République populaire de Chine . La célébration du Gabonais en compagnie du déguisement devient culte sur le continent asiatique et arrive même jusqu’en Europe. Au point qu’en 2018,utilise l’image pour sa jaquette. Un secrétaire général d’un parti communiste pour vendre des jeux vidéo, donc. Du jamais-vu en France Tout le monde le sait : si Antonio Conte s’est embrouillé avec Diego Costa durant l’hiver, c’est parce que ce dernier voulait partir immédiatement toucher le magot. Faut dire que trente millions annuels l’attendent là-bas. Et Chelsea serait bête de refuser quelque 90 millions pour un joueur acheté moitié moins. Alors, les trois parties se sont concertées et se sont mises d’accord : l’Espagnol rejoindrait la Chine au terme de la saison. On y est. Autant dire qu’aux côtés d’ Alexandre Pato , le bonhomme rayonne. Surtout que les arbitres, pas habitués à un comportement aussi violent, laissent Diego jouer des coudes et exploser arcade sur arcade. Mais, malgré les buts, l’avant-centre est plus que malheureux. Habitué à souffrir et à prendre des coups, le Brésilien d’origine tombe en dépression et ne cesse de provoquer ses adversaires sur les terrains. Sans aucune réponse. C’en est trop : dégoûté du football, l’international espagnol prend sa retraite et s’inscrit dans un club de boxe. Où sa nouvelle carrière démarre.1,2 million d’euros par semaine, soit 62 millions par an. Voilà ce que l’Anglais aurait pu percevoir en signant au Tianjin Quanjin l’hiver dernier. Mais le capitaine de Manchester United , toujours classe, avait préféré rester. Contre toute attente, Wayne répond cette fois favorablement aux sirènes en début de mercato. Mieux : il annonce que c’est son pote Zlatan qui l’a convaincu... et qui l’accompagne. Une folie que personne n’attendait. Alors que la saison s’achève parfaitement pour les deux acolytes – 57 buts pour le Z, 32 passes décisives pour Rooney –, le Mondial approche. Et qui retrouve-t-on dans les listes des 23 des, ainsi que dans celle de la Suède ? Bien sûr : Rooney et Ibra, qui n’ont pas été appelés depuis des mois. L’arnaque est rapidement dévoilée : avant de quitter United, le premier avait conclu unavec Gareth Southgate , lequel percevait 10 % du salaire de Wayne, en échange d’une convocation pour la Coupe du monde. Et Ibrahimović ? Rien de tout ça. Le Z a juste passé un coup de fil à Janne Andersson pour lui dire qu’il s’ennuyait.Samuel a toujours voulu découvrir la Chine. Mais pas en deuxième division, où on l’annonçait. Alors, son agent a fait le boulot. Et a négocié un joli contrat avec le Tianjin Quanjin. Qui s’en réjouit : Eto’o, ce n’est pas n’importe qui. Mais plus le temps passe, plus son nouveau club commence à le comprendre véritablement. Parce que le Camerounais réclame toujours plus : un jet privé en août, une piste d’avion personnelle en septembre, des portraits de lui-même réalisés par Zeng Fanzhi en octobre, un concert privé hebdomadaire de Shang Wenjie en novembre, un cours personnalisé d’art martiaux enseigné par Jackie Chan en décembre... Au bout de six mois, le Tianjin Quanjin n’en peut plus. La réponse de l’ancien Barcelonais ? «(...)"On a eu une belle carrière."» Joli.» En janvier 2015, le latéral souriait devant la rumeur l’envoyant sur l’autre continent en échange de Zhang Linpeng. Reste que deux ans plus tard, après avoir quasiment tout gagné avec le Real Madrid, Dani s’est posé des questions. Et pourquoi pas, après tout ? Sur un coup de tête, l’arrière droit dit oui et s’embarque dans sa nouvelle aventure. Problème : des inconnus lui font vivre l’enfer. D’abord en enchaînant les appels anonymes à deux heures du matin. Puis en sur-salant son canard laqué et ses bouchées à la vapeur au restaurant tout en rajoutant des épices à sa tête de canard. Et enfin en organisant un faux kidnapping en plein milieu de la nuit. Attaché à sa chaise devant deux hommes qui enlèvent leur cagoule, Carvajal voit finalement le visage de ses agresseurs : Ezequiel Lavezzi évidemment, qui n’en finit pas de se marrer, et Álvaro Arbeloa, beaucoup plus sérieux. «» , assène le second. Traumatisé, Daniel quitte le pays sur le champ. Direction les États-Unis.» Après le Mexique, l’Uruguay, l’Équateur, les États-Unis et l’Inde, en voici une preuve supplémentaire. Futur entraîneur-joueur.