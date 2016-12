Mais qui êtes-vous, les finalistes de la MLS ?

Dans la nuit de samedi à dimanche (coup d'envoi 2h, heure française), le Toronto FC en découdra avec les Seattle Sounders. Et la Major League Soccer sacrera un vainqueur inédit au BMO Field de Toronto. Présentation des finalistes, deux surprises des play-offs.

466

Toronto FC

Quel passé en MLS ?

Le franchise player : Michael Bradley

La petite histoire

Pourquoi ils vont gagner

Le but de la saison : Sebastian Giovinco

Youtube

Seattle Sounders

Quel passé en MLS ?

Le franchise player : Clint Dempsey, out

La petite histoire

Youtube

Pourquoi ils vont gagner

Le but de la saison : Jordan Morris

Youtube

Par Florian Lefèvre

En 2007, le Toronto FC débarque en MLS, deux ans après la création de la franchise. Les débuts ne sont pas glorieux. L’équipe de l’Ontario se fait tordre saison après saison, terminant même lanterne rouge à deux reprises (2007 et 2012). Sur les quatre dernières saisons, la progression est linéaire avec une première participation auxlors du dernier exercice. Cette année, en saison régulière, Toronto a terminé avec le cinquième bilan de la Ligue, c’est de loin sa meilleure performance.Mieux que le latéral gauche ultra offensif Justin Morrow. Mieux que la «» Sebastian Giovinco, nommé au titre de MVP de la saison. Le vrai patron des, la boussole de l’équipe, c’est Michael Bradley . En sentinelle qui ratisse large, c’est ce qui se fait de mieux dans la Ligue. Dans les moments chauds, l’ancien Romain est aussi capable de foutre une pression d’enfer sur l’arbitre. Pas pour rien que le fils de Bob Bradley est capitaine de Toronto et de la sélection US.Après les résultats calamiteux des premières saisons, en 2011, ledu Toronto FC tente un pari osé : prendre pour modèle l’Ajax Amsterdam. L’organigramme est restructuré, le champion d’Europe 1988, Aron Winter, débarque sur le banc avec son assistant Bob de Klerk (lui aussi de la maison ajacide) dans le but de bâtir autour d'un jeu de possession. La franchise se sépare de son joueur vedette Dwayne De Rosario tandis que des joueurs européens expérimentés comme Danny Koevermans et Torsten Frings arrivent. Mais c’est un fiasco. Aron Winter se fait virer dès le début de sa deuxième saison après neuf défaites consécutives. L’actuel coach, Greg Vanney, est américain et est en charge de l’équipe depuis 2014.Parce qu’ils ont atomisé le New York City FC de Patrick Vieira en demi-finales de conférence (2-0 à domicile puis 5-0 à NYC). Parce qu'ils sont à la maison. Parce que rien ne résiste à la puissance de Jozy Altidore (buteur à chaque match de) ni à la fougue de Sebastian Giovinco (dix-sept buts et quatorze passes décisives cette saison). Et surtout, parce qu'ils ont Benoît Cheyrou, qui a envoyé Toronto en finale en marquant le but salvateur en prolongation contre l'Impact de Montréal.S'ils ont ouvert les portes de la Major League Soccer plus récemment que les Canadiens, les Sounders trustent chaque année le haut du panier. Depuis 2009, Seattle n’a pas manqué une seule fois les, remportant le MLS Supporters' Shield en 2014, qui récompense la meilleure équipe de la saison régulière. Reste que jusqu’à présent, lesn’avaient encore jamais fait mieux qu’une finale de conférence. Cette année, Seattle a établi le septième bilan de la Ligue en saison régulière.À trente-trois ans, l’ancien attaquant de Fulham est de loin le meilleur joueur de la franchise. Mais en septembre dernier, les médecins lui ont diagnostiqué un problème cardiaque, qui l’empêche de reprendre la compétition, au moins jusqu’à la saison prochaine.En attendant, le leader sur le terrain s’appelle Nicolás Lodeiro (photo). Arrivé à la rescousse cet été en provenance de Boca Juniors, le milieu offensif uruguayen, vainqueur de la Copa América 2011, est l’élément décisif du redressement des Sounders. L'homme de la dernière ou de l’avant-dernière passe.Si la culture supporters se développe de plus en plus dans les stades de MLS, la capitale de l'État de Washington, dans le coin nord-ouest du pays, vibre pour ledepuis les premiers pas de la franchise. Entre cortèges d’avant-match , chants, tifos et tambours, les fans font vibrer le CenturyLink Field avec un mix de culture sports US et de savoir-faire ultra à l’européenne. Depuis 2012, les Sounders attirent une moyenne qui dépasse les 42 000 fans à chaque match. Un Parc des Princes, en somme.Parce qu’ils viennent de faire tomber les deux meilleures équipes de la saison : FC Dallas et Colorado Rapids. Parce que les matchs de phase finale, ça les connaît, contrairement au Toronto FC. Parce qu’après avoir été derniers de la Ligue au début de l’été, les Sounders sont inarrêtables depuis que l’ancien adjoint, Brian Schmetzer, a pris les rênes de l’équipe.