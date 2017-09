Mais qui es-tu, Valentin Vada ?

Devant, il y a Malcom et Nicolas de Préville pour allumer la mèche. Derrière, Benoît Costil tient la baraque. Et qui, au milieu, pour prendre bientôt en main les clés du jeu girondin ? Un visage de poupon cajolé depuis longtemps par Jean-Louis Triaud : Valentin Vada. Focus.

2

Interdit de jouer par la FIFA

La pépite de Montaigu

Par Florian Lefèvre

Propos de Valentin Vada recueillis par FL, sauf mention.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Les pralines de Cavenagol, le café crème de Yoann Gourcuff face à Sammy Traoré et Sylvain Armand , la victoire du titre à Caen ... Dans la tête du jeune Argentin, les images se bousculent. À l’hiver 2010, quand Valentin Vada traverse l’Atlantique depuis Santa Fe, c’est avec la fierté de signer pour le champion de France en titre. Destination : Bordeaux . Les Girondins viennent de signer le joueur de quatorze ans à la faveur d’un partenariat avec le Proyecto Crecer, un centre de formation en Argentine . «, rembobine l’intéressé.» Mais il va devoir d'abord ronger son frein. Valentin Vada en a bouffé des matchs en tribune, derrière la main courante ou sur les bancs de touche des stades champêtres de l’Aquitaine. À son arrivée en France , la FIFA refuse pendant près de deux ans de lui accorder une licence chez les Girondins. En cause : son statut de mineur et extracommunautaire. S’ensuivent alors plusieurs allers/retours en Suisse où Vada est auditionné par la FIFA pour défendre sa cause : jouer au football. «, expliquait-il àl’année dernière.Je ne veux pas y aller !» Il est vrai que la lutte contre les transferts de jeunes joueurs pourrait être une croisade louable si l’instance du foot mondial l’appliquait de manière universelle... Sauf qu’elle paraissait à l’époque bien moins regardante sur le sujet du côté du Barça ou de Chelsea Alors, qu’est-ce qui a retenu l’adolescent de rentrer au pays pendant ce combat juridique de longue haleine ? «» , répond Vada avec aplomb. Outre l’affection d’un président paternaliste, le jeune homme n’est pas insensible non plus à la connexion argentine des Girondins. «» Les Girondins finissent par obtenir gain de cause devant le tribunal arbitral du sport en janvier 2013. Entre-temps, le prodige argentin a éclaboussé de son talent le tournoi international de Montaigu : si les U17 Bordelais repartent de Vendée avec le trophée en poche, c’est grâce à leur pépite, élu meilleur joueur et meilleur buteur de l’histoire de la compétition avec sept réalisations.Depuis, le milieu relayeur tente de rattraper les deux années perdues à regarder ses potes depuis la tribune. Lancé en pro par Willy Sagnol en Ligue Europa face au Rubin Kazan – il délivre ce soir-là une passe décisive à Gaëtan Laborde, l'autre vitrine de la formation girondine – voilà presque deux ans, Vada s’est forgé une place de titulaire au cœur du jeu bordelais lors de la première saison de Jocelyn Gourvennec en Gironde. En 2017-2018, son temps de jeu est pour l'instant plus intermittent. Mais il s'en accommode. Quand on a attendu deux ans sans pouvoir jouer, on est armé de patience.