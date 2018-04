Mais, qui es-tu, le travail invisible dans le foot ?

Il y a les deux heures d’entraînement quotidien et les vingt-deux autres, tout aussi importantes, sinon plus, pour engendrer la performance le week-end. L’hygiène de vie, la récupération, la nutrition : autant de facteurs qui composent le travail invisible du footballeur. En théorie, du moins...

La nutrition et la récupération

Cryothérapie, luminothérapie et montres connectées à Monaco

Par Florian Lefèvre

* Le numéro entièrement écrit par les joueurs à l’occasion des 15 ans de So Foot à paraître ce vendredi.



Tous les joueurs détestent les mises au vert. Quitter la maison pour dormir à l’hôtel la veille du match, c’est chiant. Le jour J, l’entraîneur consigne tout le programme au tableau heure par heure : le lever, le petit-déjeuner, la séance vidéo, la promenade, le déjeuner, la sieste, la collation, le départ au stade, le coup d’envoi... Sidney Govou en a bouffé, des mises au vert, mais comme la plupart de ses collègues de travail, il s’interroge : «» , écrit l’ancien Lyonnais dans un texte consacré à l’ennui de la mise au vert publié dans le So Foot #155 *. Si les joueurs sont souvent barricadés comme des curés à l’approche du match, le club ne peut pas être derrière leur dos au quotidien. Bref, comme le résume Govou, «» .Frédéric Rasera est sociologue, il a œuvré en immersion au sein d’un club de Ligue 2 pendant plusieurs années. Dans son bouquin intitulé, on apprend que l’Olympique - le nom fictif du club étudié, resté anonyme pour préserver ses sources - impose à ses joueurs des règles pour entretenir une bonne hygiène de vie : «» Voilà pour le règlement officiel du club. La théorie, donc. Quid de la pratique ? Là où le staff s’emploie à la préparation physique et technique, en France , rares sont les salariés chargés de suivre le « travail invisible » de l’effectif.À l’époque où Willy Sagnol entraînait les Girondins de Bordeaux , Thomas Ladrat, diététicien et nutritionniste travaillant avec tous types de sportifs, est intervenu durant une saison à la demande du médecin du club pour s’occuper d’une dizaine de joueurs «» . Comprendre : les joueurs ayant le plus forcé sur les sodas. «, estime Thomas Ladrat.(...)» Le risque, c’est que si le joueur n’a pas les apports satisfaisants le reste de la semaine, il va moins bien récupérer et accroître son risque de blessure ou de déshydratation. «» , regrette le nutritionniste.Outre la nécessité d’avoir une alimentation optimale, il y a l’importance de la récupération. «, lâche le Dr Patrick Lemoine.» Ce spécialiste du sommeil est déjà intervenu auprès de l’Olympique lyonnais. Voici les conseils du Doc face à un joueur perturbé par la pression et le stress, qui a du mal à dormir : «À l’AS Monaco , Yann Le Meur a été embauché en 2016 comme conseiller scientifique. Son boulot ? Étudier la bibliographie sur le sport et la science pour être à l’affût des nouvelles études en vue de développer le bien-être, la condition physique ou encore la récupération de la bande à Falcao. Par exemple, comme les joueurs consomment des boissons énergétiques sucrées, des brosses à dents à usage unique (le dentifrice est inclus dessus !) sont à disposition dans le vestiaire. Les pancartes «» ou «» décorent les lieux. Mais le suivi journalier de l’effectif va beaucoup plus loin que sur les lavabos et les urinoirs.Depuis 2014, le Dr Francois Duforez a aussi été nommé spécialiste du sommeil par le médecin en chef de l’ ASM , Philippe Kuentz, dans une réflexion globale sur la performance où se mêlent la cryothérapie et la luminothérapie. «, pose le Dr Francois Duforez.» Mieux, les joueurs monégasques sont désormais équipés de montres connectées qui valent une petite fortune pour permettre de répertorier les heures de sommeil, le nombre d’éveils nocturnes, la latence d’endormissement (entre le moment où on éteint la lumière et celui où on s’endort), la fragmentation du sommeil, etc. Autant dire que les clubbers sont vite repérés... Sinon, l'avantage des mises au vert, c'est qu'avec un peu de chance, on peut toujours faire le mur sans se faire remarquer.