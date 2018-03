Mais qui es-tu, le buisson de Clairefontaine ?

Cannes a son tapis rouge, l’Élysée son perron et ses graviers, Clairefontaine a son arbuste. Pour les joueurs qui répondent aux convocations de Didier Deschamps, se frayer un chemin au milieu de ces denses feuillages verts est un passage obligé. Portrait d’une belle plante.

« Passer devant ce buisson, ça veut dire que tu as réussi »

Les mégots de Fabien Barthez

Par Mathieu Rollinger, à Jardiland

Enraciné dans le château de la Fédération française de football, présent à chaque rassemblement d'une sélection dont il a vu passer chaque membre depuis 1983, le buisson justifie jour après jour son statut de vieille branche à Clairefontaine. Au milieu des quinze hectares d’espaces verts du Centre national du football, on ne voit que lui. Pourtant, qui peut s’enorgueillir de s’être déjà intéressé à son histoire ? Pour les botanistes et les férus de jardinage, il s’agit d’une variété plutôt commune sous nos latitudes puisqu'il s'agit d'un laurier-palme, oude sa désignation binomale. À ne pas confondre avec son cousin méditerranéen, le, comestible lui. «» , assure Céline, conseillère chez Truffaut.Si dans la nature, la plante est considérée comme « invasive » , dans un parc, elle ne requiert pas plus d’attention que celle portée à la barbe d’ Olivier Giroud . «, avertit la pépiniériste.» Ses grosses feuilles allongées au bout rond restent donc vertes et luisantes pendant de longues années.» . Chose à laquelle s’affairent les cinq jardiniers de l’entreprise Sparfel, le prestataire du CNF concernant l’entretien de ses espaces verts. Et malgré une exposition nord, le bougre est toujours là, les pieds bien plantés dans le sol du domaine de Montjoye, à l’origine un pavillon de chasse construit par la famille Groscot de la Chapelle autour de 1830.Un rapide coup d’œil sur l’arbre généalogique dudit laurier permet de remarquer sa présence au début du XXsiècle, une fois les extensions du bâtiment terminées par Lord Henry Standish. Suffisamment ancien pour supposer que celui qui a planté les premières boutures de la légende locale repose aujourd’hui aussi profond que ses racines. Depuis, le végétal a vu passer les blessés et les gueules cassées de la Grande Guerre ou pu observer le banquier André Lazard partir à la chasse. Mais personne n’a songé ne serait-ce qu’un instant à mettre un coup de tronçonneuse à cet harmonieux bosquet. Pas même la Fédération française de football, propriétaire des lieux depuis 1983. Aujourd’hui, le châtelain se nomme Didier Deschamps , et les joueurs appelés à le rejoindre sous le drapeau tricolore sont amenés à effleurer le vénérable arbuste à chaque rassemblement.Pour beaucoup, atteindre ce buisson symbolise inconsciemment un aboutissement. «, confirme avec enthousiasme Habib Bellaïd, ancien pensionnaire de l’INF Clairefontaine.» Témoin privilégié de ce cérémonial, Dave Winter est photographe pour l’agence Icon Sport. Et d’après lui, cette haie est devenue une star bien malgré elle., explique le Britannique.» Un protocole qui date d'il y a quatre ou cinq ans seulement, les banques d'images privilégiant auparavant les photos de l'entraînement ou de la conférence de presse.Si on s’en tient aux déclarations des professionnels de l’image, ce bosquet serait donc un spécialiste du. «, continue Dave Winter.» Mais la vie autour du buisson ne se résume pas à un défilé de mode, les jeunes pousses du centre de formation comme les internationaux le croisant à chaque sortie. Pourtant, si les murs ont des oreilles, le buisson fait mine d’être dur de la feuille quand il est question de ses secrets les plus inavouables., jure Habib Bellaïd.» À Clairefontaine, cet arbuste n’est donc pas le meilleur allié pour faire l'école buissonnière. «, confesse l’ex-international espoir.» La preuve irréfutable qu'il existe une classe d'écart entre les bonnes feuilles et celles qui collent.