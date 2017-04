Mais qui es-tu, la kinésiologie ?

Pourquoi Lionel Messi est-il si fort ? Tout simplement parce que Giuliano Poser, son médecin personnel, utiliserait des principes de kinésiologie, une thérapie dite « douce » . Sauf que cette dernière ne repose sur aucune preuve scientifique tangible.

Une pratique pseudo-scientifique

Biais humains

Par Florian Cadu

De l’eau, de l’huile d’olive, des céréales, des fruits frais, des légumes biologiques, de l’homéopathie et des séances de médecine alternative. Voici donc la recette miracle de Lionel Messi pour rester au top de sa forme. À l’origine de ce menu, un homme. Son nom ? Giuliano Poser, médecin italien méconnu de beaucoup, qui travaille également avec Diego Maradona, Alessandro Del Piero Sergio Agüero , Ángel Di María, Gonzalo Higuaín ou encore Marco Materazzi et qui a bossé pour Palerme ou Udinese . Rien que ça. Sur les murs de son bureau de Sacile (nord-est de l’ Italie ), quelques mots : «» «» , s’expliquait-il récemment dans. En France , la kinésiologie commence aussi à être connue. Mais a encore du mal à s’imposer dans le monde du football, et du sport de haut niveau en général. Et pour cause : pour l’univers scientifique, elle n’est tout simplement pas fiable.Pratique destinée à favoriser un état d’équilibre et de bien-être physique, la kinésiologie représente, selon l’Institut français de kinésiologie appliquée, «» Le principe est simple : puisque «» , l’analyse des mouvements de l’organisme est censée donner des indications sur ce qui va et sur ce qui ne va pas. «, détaille le Dr Poser.» Concrètement, une blessure ou une douleur serait expliquée par la «» , c’est-à-dire un trouble du passé (décès, trouble émotionnel...), et le kinésiologue utilise le test musculaireafin d’identifier les déséquilibres, qu’ils soient physiques ou mentaux. En observant la tenue des muscles par le simple toucher, il serait ainsi capable de détecter les zones qui sont en « mauvaise santé » .Suffit d'ailleurs de taper «» dans Google pour tomber sur de nombreuses vidéos et se faire une idée de cette technique. Qui sort de l'ordinaire, c'est peu de le dire. Un constat s'impose : aucune publication sérieuse prouvant les résultats scientifiques de ce concept n’a été recensée. La profession, qui n’est pas reconnue par le conseil national de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, est même considérée par beaucoup comme dérive sectaire. «, balance Gaël Piette, masseur-kinésithérapeute, ostéopathe, cadre de santé, membre de la société française de physiothérapie et qui possède une liste de diplômes longue comme le bras.Ok. Mais alors, comment expliquer le fait que cela marche ? Ou plutôt, pourquoi Messi et le rugbyman Christophe Dominici sont persuadés que leur gourou les rend invincibles ? «, répond Gaël Piette.» C’est-à-dire ? «"J’ai fait une super saison grâce à mon gourou""Je n'ai pas de girafe dans mon appartement grâce à mon répulsif anti-girafe. J’en mets tous les matins et aucune girafe ne vient me rendre visite."Et le spécialiste de démonter la notion du: «"Si une chose suit cela, cette chose s'est produite grâce à cela." Giuliano Poser, lui, ne se démonte pas. «» Pas convaincant pour Gaël Piette : «» Sûrement la prochaine étape pour le régime de Léo.