Mais qui es-tu, la Juventus Bucarest ?

Par Adrien Candau

Propos d'Emanuel Rosu recueillis par AC, ceux d'Ilie Ciuclea issus de Sport.ro

À dire vrai, personne ne les a vraiment vus venir. Depuis 2015, la Juventus Bucarest a tracé sa route jusqu’à l’élite du football roumain. Sans vraiment soulever l’enthousiasme populaire dans la capitale, où le Steaua , le Rapid et le Dinamo concentrent quasi exclusivement l’attention médiatique. Il aura finalement fallu que la grande Juventus, celle d’ Italie , vienne mettre son nez dans les affaires de ce jeune club créé en 1992, pour que ce dernier connaisse enfin la lumière des projecteurs.La Vieille Dame a des raisons légitimes de râler : son homologue roumaine, non contente de lui emprunter son blase, ne s’est pas trop gênée pour faire un copié-collé de son logo. Un hommage sympathique, mais un peu trop ressemblant, au goût des Bianconeri . Qui ont quand même mis vingt-cinq piges avant de se décider à demander au club de Bucarest de se trouver sa propre identité visuelle. Sans doute parce qu’il y a deux ans, la Juventus Bucarest n’était encore qu’un club anonyme de la D3 roumaine : «» , pose Emanuel Rosu, correspondant roumain pour leet la BBC. «Pourtant, malgré sa montée dans l’élite, le club reste assez énigmatique. «» Typique d’une formation consciente de ses dimensions et qui reste encore très ancrée dans un quartier, celui de Colentina, au nord est de Bucarest «» , déroule Rosu.Reste ce drôle de fétichisme pour la Juventus et le football italien. Lors de la création du club en 1992, c’est son président, Ilie Ciuclea, qui décide de le nommer en hommage à la Vieille Dame. «» Bien avant la création du club actuel, il existait en effet une autre Juventus Bucarest, une formation doyenne du football roumain. En 1924, ce sont des employés de la banque roumano-italienne Romcomit qui décident de fonder leur propre équipe, la Juventus Bucarest. C’est Ettore Brunelli, le directeur italien de la banque, qui prend alors la présidence de la formation.Si le nom du club fait référence à la Vieille Dame, son blason originel rend hommage à la ville de Rome, puisqu'il représente une louve tenant dans sa gueule Romulus et Rémus. Champion de Roumanie en 1930, la Juventus squatte l’élite du football national jusqu’à la fin des années 1940, avant de sombrer à l'avènement du communisme. Ce club né des inspirations d’un banquier et de ses employés n’a sans surprise pas trop la cote auprès des nouvelles autorités. Il est contraint d'abandonner son nom et perd son indépendance en passant sous le joug d’une compagnie pétrolière d’État, Petrolul. Il quitte alors la capitale pour évoluer à Ploiești, au sud du pays, où se trouve le siège de l’entreprise d’hydrocarbure et devient le FC Petrolul Ploiești. Le club existe toujours aujourd'hui, mais végète en D3 et a donc été entièrement dépouillé de son identité originelle.De quoi inciter Ilie Ciuclea à ressusciter l’esprit de la Juventus Bucarest en fondant une formation du même nom en 1992. «» Surnommé l'Agnelli de Colentina, cet ancien sénateur, propriétaire de « SC Supercom SA » , une entreprise de recyclage et de traitement des déchets, voulait créer une équipe fédérant les talents de son quartier de naissance, qui a historiquement donné à la Roumanie un paquet de joueurs importants : «De fait, dans les premières années suivant sa création, la Juventus Bucarest se consacre exclusivement à la formation de jeunes joueurs, avant de grandir à son rythme, pour se constituer une équipe première qui l’a emmené en première division roumaine. «» , poursuit Emanuel Rosu. Même si le club roumain a rapidement réglé la question, en annonçant qu’il se nommerait FC Colentina dès la saison prochaine. Avant de dévoiler dans la foulée son nouveau logo. » s’amuse Rosu. «