Mais qui es-tu, l'Afro Napoli United ?

« Napule è mille culure »

Bananes, terrains municipaux et fièvre

« Nous, on n'a pas ces moyens »

Par Josselin Juncker, à Naples

En 2009, Antonio Gargiulo et ses potes sénégalais de Piazza Garibaldi s'organisent des foots de temps en temps quand apparaît l'idée de monter leur propre club. «» selon Antonio, désormais président. L'idée se structure et prend finalement le nom d'Afro Napoli United. «» , raconte Salvatore Fassano, entraîneur des U19. Mais à l'Afro Napoli, pas question d'intégration. Le terme fâche : «"Je t'intègre".» , gronde Francesco, responsable, entre autres, du service de presse.Aujourd'hui, l'Afro Napoli affiche deux équipes seniors, une équipe U19 et pas mal de diversité. «» , annonce, pas peu fier, Salvatore. Chez les darons, on trouve de tout : du Napolitain de toujours en passant par du Chilien, du Burkinabé, pas mal de Cap-Verdiens et Sri-Lankais, ou encore des Sénagalais et des Équatoriens. «» , voilà ce que signifie, titre du film qui sortira le 27 novembre. Parce qu'eux aussi représentent la cité parthénopéenne. Maisest également un clin d'œil à une comédie italienne,, l'or de Naples . «» personnifient le visage de l'autre Napoli, celle qui ne connaît pas le Lungomare, le Vomero et le Castel Sant Elmo.Les soirs d'entraînement, on comprend rapidement qu'on est à Naples quand Don Franco ramasse les jeunes à la station de métro Chiaiano et pique des pointes à 100 à l'heure en ville dans son minibus de folie. À l'arrière, le décor est planté : l'objectif de l'Afro Napoli est de faire interagir, grâce au ballon et à l'humour, les réalités culturelles de la patrie de Pino Daniele. Sur le terrain, pendant que le mister parle tactique dans son jargon napolitain, s'entendent du wolof, du portugais et même du français quand Mohamed, Gambien passé par la Lybie et Lampedusa, tente de lire un résumé en VF de Sénégal Madagascar sur le portable de Bouba. À l'Afro Napoli, on fait gaffe à ne pas forcer le processus d'interaction. «» , raconte Francesco. Naples , mille couleurs.Naples, son passé et son présent restent le terreau de l'Afro Napoli. Sur le blason s'observe l'attachement à l'histoire de Naples avec le lys, symbole de la domination angevine au XIIIsiècle. Mais le rappel au présent est récurrent. À côté du lys se calent un dessin du continent africain et la plus fameusede Martin Luther King : «» . Rêver. Rêver et lutter pour l'interaction, d'où la reproduction de la signature d'Ernesto Che Guevara au bas du blason. Naples, encore et toujours, dans les paroles de Francesco : «"On veut jouer la Champions !"Même les migrants sont attachés d'une manière ou d'une autre au Napoli historique. Aldair, par exemple, est né au Cap-Vert et a rejoint sa mère il y a quelques années à la Sanità, un des quartiers les plus populaires du centre de Naples. De manière générale, la plupart des joueurs vivent dans les quartiers les plus symboliques de la ville : à la Pignasecca, à la Sanita, à Forcella, cœur du centre historique de Naples. Tellement fondu dans le décor qu'Iliès, d'origine algérienne, se souvient seulement du traditionnel «» en français. Pour le reste, il préfère parler en italien. Mieux, «» , raconte Francesco. Hélas, len'est pas qu'histoire et dialecte.Naples, mais pas seulement Naples, c'est aussi «"Va chercher les bananes"» , témoigne Francesco. Et comme l'Afro Napoli gagne tout ce qui se trouve sur son chemin, le projet dérange. Lors de la première année de compétition officielle, promotion de Terza Categoria (D9) à la Seconda (D8). Puis une autre, l'année suivante. Aujourd'hui, l'Afro Napoli est deuxième de Prima Categoria (D7) avec un match en moins. «» , conclut El Habib Diallo. Naples , c'est aussi les problèmes d'infrastructures. «» , explique le président Antonio. Et malgré la sensibilité du maire de Naples , Luigi De Magistris, le seul sponsor est un groupe d'entreprises sociales, GESCO. Pas de thunes donc : «» , lâche Francesco avec émotion. Au final, il trouve son salaire dans sa relation avec les joueurs. «» Malgré l'amour, l'Afro Napoli fait face à la galère.» , enchaîne Francesco. Et de continuer : «» En cause, le règlement FIFA. Pour autoriser les mineurs à jouer, le club a besoin de leur passeport, d'un permis de séjour valide sur le très long terme, de la signature des parents, et surtout d'un justificatif de travail officiel. C'est là que le bât blesse. La plupart des jeunes sont fils de migrants et leurs parents travaillent au black, «» . «» , peste Francesco.À la traduction des documents en espagnol, anglais, français et allemand, les quatre langues officielles de la FIFA, s'ajoute un triple contrôle. Un premier à la section régionale de la FIGC, la fédé italienne. Un deuxième à Rome. Un troisième à la FIFA, avec tous les délais que cela implique. Et parfois, des documents se perdent. Si Francesco ne s'était pas rendu à Rome pour savoir ce qu'il était advenu des documents du plus en règle des gamins, Diego López , dont le père péruvien travaille à Naples depuis dix ans, n'aurait jamais pu jouer. Ainsi, les joueurs ayant passé les contrôles peuvent jouer dans les compétitions organisées par la FIGC. Pour les autres, c'est le championnat FCS, un championnat indépendant. Francesco en a marre : «Sans soutiens particuliers, l'Afro Napoli se débrouille. Alors que Carlos, homme de ménage, prenait du service chez un de ses employeurs, il a rencontré Kalidou Koulibaly, arrière central du Napoli, d'origine sénégalaise. Après avoir écouté l'histoire de l'Afro Napoli et été enthousiasmé par le projet, il accepte de poser avec le maillot du club. Mais Francesco veut plus : «» Recherche de visibilité, donc.Et pourtant, l'Afro Napoli se retrouve dans le, à la RAI et même à la télé japonaise. Encore insuffisant : «» Vers 23h30, alors que Don Franco finit sa tournée à Scampia, dans le fief de la Camorra, ne restent plus dans le minibus que les frères de Lampedusa, Mohamed et Souleymane, et leur pote Bouba. Et les trois de se chambrer à coups de vannes sénégalo-napolitano-gambiennes, conclues de rires sans nationalité. L'Afro Napoli United, ou l'interaction par le ballon.