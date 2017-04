Mais qui es-tu, Cenk Tosun ?

En l’absence de Vincent Aboubakar, suspendu, l’avant-centre du Beşiktaş, qui affronte l’OL, s’appelle Cenk Tosun. Focus sur un attaquant robuste, mais technique, qui s’impose aussi, à vingt-cinq ans, au sein de la sélection de Turquie.

Des Aigles aux Aigles noirs

Sans son passeur attitré, Quaresma

Sur la route de Stockholm, le lieu de la finale de la Ligue Europa, que les supporters de Beşiktaş rêvent de rallier le 24 mai prochain, Vincent Aboubakar s’est fait une spécialité de froisser les ficelles. En décrochant la lucarne face à l'Hapoël Beer Sheva. Puis, au tour suivant, contre l’ Olympiakos , d’une frappe limpide à l’aller et d'une tête smashée au retour. Tout ça pour finir par se prendre un carton rouge pour un geste d’humeur. Suspendu, le Camerounais ne fait pas partie de l’équipe stambouliote pour le déplacement au Parc OL. Mais que les supporters lyonnais restent vigilants, l'ancienvalenciennois n’est pas le seul attaquant des Aigles noirs adepte des buts spectaculaires. Il y a Cenk Tosun , meilleur buteur du club cette saison avec dix-sept réalisations toutes compétitions confondues, dont un ciseau splendide inscrit face au Benfica – élu plus beau but de la dernière phase de poules de la Ligue des champions – qui a initié un come-back inespéré de son équipe (de 0-3 à 3-3) ce jour-là.Celui que l’on surnomme au pays «» , en référence au titre d’une célèbre comédie turque de 1976, fait partie de la grande diaspora dont les parents ou grands-parents sont venus trouver du travail en Allemagne , dès le début des années 60. Né à Wetzlar, dans le Land de Hesse, Cenk Tosun fait ses classes à l’ Eintracht Francfort , où il débute en pro à la fin de la saison 2009-2010. Habib Bellaïd, son coéquipier chez les Aigles, se souvient d’un jeune «» et «» . Après avoir enchaîné les sélections chez les jeunes équipes d’ Allemagne jusqu’en U21, le cœur de Cenk penche, comme celui des frères Altıntop, Nuri Şahin et de tant d’autres avant lui, vers la sélection de Turquie , au sein de laquelle il est devenu un titulaire en puissance depuis le début des éliminatoires du Mondial 2018.Si Guus Hiddink le convoque en sélection dès 2011, le joueur doit attendre octobre 2013 pour vivre sa première sélection en match officiel, sous les ordres de Fatih Terim , lors d’une défaite 2-0 face au Pays-Bas , à Istanbul. Entre-temps, Cenk Tosun a fait son trou à Gaziantepspor, qu’il a rejoint dès l’âge de vingt ans. 44 buts en 115 matchs plus tard, direction le Beşiktaş en 2014 pour près de huit millions d’euros. «» , expliquait récemment l’attaquant sur le site de l’UEFA. Le coach, c’est Şenol Güneş, qui l’utilisait comme joker de Mario Gómez et Ricardo Quaresma jusqu’à l’été dernier. C’est avec Quaresma, justement, que Tosun s’éclate cette saison avec le champion de Turquie dans le rôle du buteur, et le Portugais dans celui du centreur. Sauf que ce dernier, victime d’une contracture à la cuisse gauche, est forfait pour le match aller. Qu'à cela ne tienne, ses passeurs se nommeront Adriano (l'ancien Barcelonais) et Ryan Babel . Pas mal. «» , a annoncé Cenk Tosun . Il sait que malgré les absences d'Aboubakar et Quaresma, les 15 000 supporters attendus au Parc OL donneront des ailes majestueuses aux Aigles noirs. À lui de marquer, et pourquoi pas encore un but de folie.