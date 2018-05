Mais qui a volé la montre de Max-Alain Gradel ?

C’est la secousse du jour : selon une information révélée par La Depêche, l’attaquant ivoirien du Téfécé aurait porté plainte il y a quelques semaines après le vol de sa Rolex dans le vestiaire. Selon son entourage, il serait même persuadé qu’un coéquipier est responsable. On vous dévoile les premiers éléments de l'enquête et les premiers suspects.

321

Steeve Yago, accompagné de Zinédine Jafar

Michal Kwiatowski

Vidéo

Rudi Völler, missionné par le président du Still 1930

Par Maxime Brigand et Mathieu Rollinger

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le Savoyard a la dent dure. Depuis son éviction du TFC en janvier dernier, Pascal Dupraz s’est fait tout discret. Le temps de reprendre son souffle, écrire les premiers chapitres de son livre et de commenter un Pays-Bas-Portugal avec Christian Jeanpierre sur TFX . Et c’est seulement un jour férié, lors de la fête du travail, que le truculent coach est revenu pour la première fois expressément sur son expérience toulousaine. «» , fanfaronnait-il sur RMC Sport. Un tour de manège qui ressemble furieusement à une diversion pour commettre ni vu ni connu son petit larcin. Car en dérobant la montre de Max-Alain Gradel , coach Dupraz ne fait que récupérer ce qu’on lui doit : grâce à lui, Toulouse a gagné du temps.Habité par le soupçon d’une intrusion extérieure, le Téfécé est formel : le chapardage a été commis par «» . Selon nos informations, des plumes ont également été prélevées sur les lieux du crime et elles seraient de couleur rouge. Un Angry Birds au Stadium ? Impossible. D’ailleurs, la vidéosurveillance nourrit cette conclusion : on y voit deux ombres qui sortent du vestiaire toulousain, visiblement déguisées. Bingo : on apprend rapidement que Zinédine Machach est revenu en ville pour régler ses comptes, mais surtout participer au carvanal de Toulouse, organisé le 14 avril dernier. Et que c’est bien lui que l’on a vu aux portes du vestiaire, en Jafar. Les plumes, elles, sont tombées d’un autre costume : celui de son fidèle piaf, un certain Steeve Yago . Drôle d’histoire.Douze mois après avoir bouclé ses bouclettes, Pantxi s’emmerde : son Ballon d’eau fraîche est vide et il ne peut plus intervenir pour secouer la relève. Oui, cette année encore, son Téfécé patouille dans le maintien et Braatou le koala n’est plus là pour le rassurer. Alors, que faire pour secouer la troupe ? Monter dans une Seat Ibiza, repenser aux paroles de papa et ficeler une intervention musclée avec des hommes de confiance dont le point culminant est de casser la pointe du stylo de Mickaël Debève Max-Alain Gradel , qui n’a bavé qu’un but en Ligue 1 (face à Angers , le 21 avril dernier, N.D.L.R.) entre le 3 février et aujourd’hui. Motivé par le souvenir d’un Bergougnoux en slip soulevant une Ligue des champions en carton, le Basque s’enferme quelques jours et rameute les fidèles serviteurs de Lord Sadran : voilà Nicolas Dieuze, Christophe Revault Yann Bodiger et même Søren Larsen, sobrement surnommé le Joker lors de son passage à Schalke 04 . Après trois semaines de préparation, lesdécident de taper dans le vestiaire de l’équipe première le 11 avril dernier. Au moment où Gradel ouvre son sac, c’est l’effroi : «» Signé PS.Si les déclarations de la Sky ont rapidement permis d’écarter la piste menant à l’ancien champion du monde sur route polonais, celles de Nikos Aliagas n’ont convaincu personne. Alors, la PJ de Toulouse décide de ressortir une pelletée de héros du placard : Lukas Delcourt, Patxi Garat, Stéphanie Dalmasso, Sofia Essaïdi et surtout Élodie Frégé. La bande n’a pas envie de tourner autour de la marchandise et balance rapidement le nom du coupable désigné. Qui ? Bien évidemment l’ancien vainqueur du prixau concours de la chanson française de Villefranche de Rouergue : Michal Kwiatkowski, celui qui a offert au monde. Convoqué au commissariat, il hurle : «» Ouais, à d’autres, bonhomme.Le 7 janvier 2018, le Still 1930 accueille Troyes en 32de finale de Coupe de France . Club de Régional 3, le petit poucet a alors déjà réussi son parcours, mais fait mieux que résister. Il faudra un but tardif de Benjamin Nivet pour les voir baisser les armes. Mais l’ESTAC n’est pas venu en Alsace uniquement pour parader face à des amateurs et a une idée derrière la tête. En plus de laisser la recette de la billetterie à leurs hôtes, les Aubois y ajoutent un extra pour que le président stillois leur rende un service : monter une opération secrète afin de mettre le boxon dans le vestiaire du TFC , adversaire direct dans la course au maintien. Le dénommé Denis Hildebrand sait exactement comment contacter des gentlemen cambrioleurs. Parent de Timo Hildebrand, gardien international allemand, il demande à son cousin germain de passer un message à Rudi Völler , premier sélectionneur à l’avoir appelé enen 2004. Une formalité pour le Renard des surfaces qui passera sa moustache du côté du Stadium. L'affaire éclatant pile dans ledu championnat, difficile de dire que Rudi a perdu de son sens de l'efficacité.David Larcin, le vigile du Camp des Loges, Arsène Lupin, Andy Delort le détrousseur luxembourgeois du FC Metz , Grégory le voleur en série de Namur, Billy The Kid Ketkeophomphone, Corentin Petit Jean, Philippe Détroussier, Gauthier Larsonneur, Taras Karabin, Mauricio Pickpochettino...