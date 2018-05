Mais quel âge avait donc Ronaldo ce jour-là ?

Cristiano Ronaldo vient de l'affirmer en interview : « J'ai un âge biologique de 23 ans. » À partir de cette révélation, il est facile de calculer l'âge qu'il avait réellement lors des moments forts de sa carrière et d'expliquer certaines de ses réactions.

29 septembre 2002 – Sporting Portugal-Moreirense

4 juillet 2004 – Portugal-Grèce

21 mai 2008 – Manchester United-Chelsea

17 novembre 2010 – Portugal-Espagne

3 avril 2018 – Juventus-Real Madrid

Le jour où il est titulaire pour la première fois avec les pros du Sporting Portugal, Cristiano Ronaldo a dix-sept ans. Enfin, ça, c'est ce que disait son passeport. Parce que biologiquement parlant, Cricri avait à peine onze ans et demi. Ce qui permet de comprendre pas mal de choses, à commencer par la facilité déconcertante avec laquelle il a slalomé dans la défense du Moreirense avant de marquer son tout premier but. Eh oui, si ce jour-là Ronaldo ressemblait à un gamin en train de jouer dans un jardin, c'est parce que c'est exactement ce qu'il était. Qui oserait mettre un vrai tacle à un enfant ? Personne, c'est pourquoi les défenseurs l'ont laissé tranquille en se contentant de faire semblant de vouloir l'arrêter. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour rendre heureux un bambin... D'ailleurs, le petit Cristiano était tellement heureux ce jour-là qu'il a même marqué un autre but de la tête. Un geste très déconseillé à cet âge-là, car le cerveau des enfants est beaucoup plus fragile que celui des adultes. Les neurologues recommandent donc d'empêcher le plus possible les moins de 15 ans de jouer avec cette partie du corps.Cristiano ne rigole plus. Quand il entre sur la pelouse du stade de la Luz pour la finale de l'Euro 2004, il a treize ans et part tête baissée pour en découdre avec les Grecs. Avec son numéro 17 dans le dos (le 7 étant à l'époque propriété de Luís Figo), Ronaldo se démène et tente tout, en vain. Un coup, il bute sur Nikopolidis, un autre il balance sa frappe dans les nuages. Autour de lui, ses coéquipiers font de même et à la fin du match le Portugal a tenté 17 tirs dont 5 cadrés. Le souci, c'est que le tableau d'affichage est formel : le Portugal n'a marqué aucun but, tandis que les Grecs n'ont eu besoin que d'un tir cadré pour marquer et gagner la finale. Comme n'importe quel adolescent éconduit par la belle qu'il convoite, le jeune Portugais a logiquement craqué au coup de sifflet final. En même temps, Cristiano aurait sans doute versé moins de larmes s'il avait respecté son âge et disputé l'Euro U17 à la place, un tournoi que le Portugal avait remporté l'année précédente.Cricri vient de souffler ses seize bougies et il compte bien marquer le coup. Ça tombe bien, il s'apprête à jouer une finale de Ligue des champions avec Manchester United contre Chelsea. Tout avait plutôt bien commencé pour l'ado qui avait ouvert le score de la tête en première mi-temps. Mais comme Chelsea est un os difficile à ronger, Lampard égalise, et la soirée s'éternise jusqu'à la séance de tirs au but. Et là, patatras. Ronaldo est le troisième tireur de Manchester et est paralysé par l'émotion. Normal, quand on est à peine assez âgé pour la conduite accompagnée. Dès la course d'élan, on sent que le Portugais s'emmêle les pinceaux et son penalty est une catastrophe. Pas assez croisé, pas assez puissant, frappé à mi-hauteur... Une succession de mauvais choix qui ne pardonnent pas face à un type comme Petr Čech. Heureusement, Ronaldo avait une bande de copains pour rattraper le coup et lui offrir son premier titre en C1. Pas mal, pour un» , chantait Dalida, et ce n'est pas CR7 qui la contredira. En cette fin 2011, l'attaquant du Real est presque majeur et ne veut plus rendre de comptes à personne. Ce qui se ressent sur le terrain où il est plus intenable que jamais, comme il le prouve un soir de novembre face à l'Espagne en match amical. Alors que le score est toujours vierge, Ronaldo prend le ballon et saccage tous les défenseurs espagnols avec un mélange inquiétant de sadisme et de cruauté. Après avoir fait quelques saloperies à ceux qui tentaient de le stopper, il lobe Casillas d'un lob délicieux avant que Nani n'arrive de nulle part pour pousser le ballon dans les filets. Erreur numéro 1 : la balle y allait tout droit et Nani s'est comporté comme un affreux voleur. Et erreur numéro 2 : Nani est signalé hors jeu et le but annulé. Un peu comme si, après avoir observé Michel -Ange peindre le plafond de la chapelle Sixtine, Nani s'était précipité pour balancer un seau de peinture rouge sur le chef-d’œuvre. Suffisant pour mettre Ronaldo hors de lui, et pour que Nani soit obligé de s'excuser après le match en conférence de presse. «» , aurait commenté Dalida.Quand on a vingt-trois ans, on ne se comporte plus comme un gamin. Fini les crises de nerf contre les coéquipiers qui gâchent des buts, oublié les jambes qui tremblent au moment de tirer un penalty décisif. CR7 n'a plus besoin de tout ça et se comporte enfin comme un homme raisonnable. Et comme en plus de ça, il est dans la forme de sa vie, il peut se permettre de marquer des retournés acrobatiques contre Gianluigi Buffon en quarts de finale de Ligue des champions et d'apprécier humblement l'ovation du Juventus Stadium comme le garçon mature qu'il est. Fini le, désormais, Ronaldo sait déguster le bon vin et n'a plus besoin de se mettre dans tous ses états pour se faire remarquer. En fait, on en viendrait presque à croire qu'en prenant de l'âge, le quintuple Ballon d'or devient un petit peu chiant. Qu'est-ce que ça va être quand il aura 33 ans...