Mais que font donc les footballeurs sur LinkedIn ?

À l’heure où le chômage ne cesse de croître, les joueurs de football n’hésitent plus à s’inscrire sur LinkedIn afin de maximiser leurs chances. Mais les propositions intéressantes ne sont pas légion...

Un peu comme Facebook

Utile pour la reconversion

Une proposition pour se faire naturaliser

» Voici le message d’accueil lorsque l’on arrive sur LinkedIn, sorte de réseau social de la vie active. Les candidats recherchent des emplois, les entreprises en proposent. Plus surprenant, les footballeurs commencent à s’y mettre aussi. Certains, depuis plusieurs saisons déjà. C’est le cas de Felipe Saad , recruté il y a quelques jours par le FC Lorient. «» , précise-t-il alors que son profil est déjà à jour avec la photo des Merlus et que son compte affiche 439 relations de travail. Didier Digard , lui, n’a pas encore modifié son statut et est toujours «» sur son profil. Aujourd’hui sous contrat avec le Betis Séville, le milieu de terrain s’est inscrit sur le réseau un peu par hasard. «» Il répond notamment à des associations ou à de jeunes journalistes qui se lancent dans le métier.L’ancien Parisien ne croit pas vraiment pouvoir y décrocher un nouveau contrat. «, précise-t-il.» Le joueur formé au Havre «» à ceux qui le contactent même s’il concède qu’ «» Ce qu’il aime, c’est simplement regarder le fil d’actualités. Un peu comme sur Facebook. On fait défiler et on peut y voir les statuts de certains, les articles partagés par d’autres et les mentions «» de ses relations. Même si certains réussissent à trouver un joueur ou un club, les possibilités de décrocher un contrat sympathique ne courent pas les rues., avoue Sébastien Pennachio, qui vient de boucler à 34 ans sa carrière, plutôt en réserve, au LOSC.» Ce dernier l’a finalement rattrapé plus vite que prévu puisqu'il entraînera les U14 lillois à la rentrée. Sur LinkedIn, Felipe Saad est un peu dans la même optique, à savoir baliser sa fin de carrière. «Sébastien Ranc, intermédiaire bien implanté dans le milieu du foot, ne croit pas non plus à la belle histoire d’amour sur ce réseau social du travail : «(le gardien Hervé Koffi à Lille, cet été, ndlr)» D’autres agents contactés, qui préfèrent garder l’anonymat, sont inscrits afin d’y dégoter des contacts qu’ils ne peuvent pas trouver ailleurs.En fait, ce sont surtout ceux qui gravitent autour des footeux qui peuvent réussir à gratter quelque chose. «» , concède Sébastien Pennachio, passé par Mouscron en D1 belge. Felipe Saad, lui, a déjà reçu une proposition venant de Chypre. Sans que cela n'aboutisse. Tout comme cette autre offre où on lui proposait de le naturaliser pour jouer avec une sélection d’un autre pays. Pas sûr, du coup, que ce soit sur LinkedIn que Mickaël Landreau ait été convaincu de le récupérer. Le nouvel entraîneur de Lorient possède pourtant bien un compte sur le réseau...