Mais pourquoi Ricardo Pereira ne joue toujours pas avec le Portugal ?

Excellent sous le maillot niçois, le latéral Ricardo Pereira a pourtant été une nouvelle fois snobé par le sélectionneur portugais, Fernando Santos, lors du dernier rassemblement. Ce n’est pourtant pas la place qui manque à son poste. Et c’est encore moins un problème de niveau. Alors pourquoi ? Décryptage d’une situation quasi ubuesque.

→ Parce que son CV ne fait pas rêver

→ Parce qu’il ne joue qu’en France

→ Parce qu’il n’a jamais été annoncé comme la star de demain

→ Parce que Fernando Santos ne voit pas en lui un défenseur ?

Par Alexandre de Castro

Pour ceux qui ne l’auraient pas remarqué durant l’Euro : Fernando Santos est du genre pragmatique. Tant dans le jeu que dans ses choix d’hommes, l’Ingénieur se veut le plus rationnel possible. En plus de la forme du moment, le joueur doit avoir de l’expérience et jouer dans un grand club. Aussi performant soit-il, Ricardo Pereira passe donc après les tauliers Cédric Soares (Southampton) et Raphaël Guerreiro (Borussia Dortmund). Jusqu'ici, tout va bien. Mais la dernière convocation a montré que le Niçois devait aussi espérer un forfait du banal Vitorino Antunes (Dynamo Kiev) et des deux jeunes Nélson Semedo (Benfica) et João Cancelo (Valence) pour espérer intégrer les A. L’expérience de la Ligue des champions et l’exigence de clubs plus huppés que Nice semblent donc prévaloir sur la qualité intrinsèque pourtant supérieure du petit Ricardo . Un paradigme qu’Olivier Feliz, recruteur de la Fédération portugaise de football basé en France, ne partage pas : «Leader de Ligue 1 ou pas, l’OGC Nice ne fait pas particulièrement rêver chez les champions d’Europe. Plus connu pour le transfert raté de Yannick Djaló qu’autre chose, le club azuréen ne représente pas une valeur sûre pour les observateurs portugais et encore moins pour le grand public. Hormis le PSG, et l’ASM version portugaise, il en est de même pour les autres clubs français d’ailleurs. Raphaël Guerreiro et Anthony Lopes sont les exceptions qui confirment la règle. Ces derniers répondaient à un besoin sur des postes précis où le choix de joueurs était particulièrement réduit.Une tendance qu’Olivier Feliz confirme : «Autre problème, l’image de Ricardo Pereira . Difficile d’obtenir le label «» quand on a été recalé par la prestigieuse formation du Sporting. Lui a dû batailler pour se faire repérer avec les U19 du très modeste club de Naval avant de se révéler en première division avec le Vitória de Guimarães et de signer au FC Porto. Mais son temps de jeu famélique ne lui permettra pas de s’y imposer. Comment s’attirer les faveurs de la presse et de ladans ces conditions ?» , précise Olivier Feliz. Son physique banal, son absence d’excentricité stylistique et sa communication toujours très feutrée n’aident pas non plus à marquer les esprits.Pas complètement aveugle non plus, Fernando Santos lui a offert ses premières sélections en A il y a un an. Huit pauvres minutes face à la Russie, puis une malheureuse minute dans les arrêts de jeu d’un amical contre le Luxembourg. Byzance ! D’autant plus que ces maigres minutes ont été dépensées au poste d’ailier droit, son poste de formation. Avant son repositionnement définitif en défense par Claude Puel l’an dernier, Ricardo n’avait que très peu joué comme latéral. Sa place était toujours devant, soit sur l’aile, soit en pointe. Se pourrait-il que le Lisboète paie pour sa polyvalence ? «» , affirme le recruteur. Peut-être qu’un titre de champion avec Nice aiderait Santos à s’en rendre compte.