Mais pourquoi Fellaini est-il toujours là ?

Critiqué, moqué, insulté... Si son profil énerve supporters comme adversaires et si sa technique fait mal à certains yeux, Marouane Fellaini reste apprécié de chaque entraîneur avec qui il travaille. Au point de représenter chaque saison un élément important de l’effectif. Comment l’expliquer ?

Le premier serviteur...

... et le dernier à baisser les bras

Par Florian Cadu

Propos recueillis par FC

En un peu plus de quatre jours, il a montré ses deux visages. Dans deux rencontres majeures pour Manchester United . D’abord la mauvaise face, le 27 avril, chez le rival de City : à la 84minute, alors que le score reste vierge, Marouane Fellaini balance un petit coup de tête au visage de Sergio Agüero , qui en rajoute un maximum, et récolte un carton rouge stupide quelques secondes après avoir écopé d’un jaune pour une faute sur l’attaquant. Son bon côté ensuite, jeudi dernier, en demi-finale retour de Ligue Europa contre le Celta Vigo : au quart d’heure de jeu, le coup de casque du Belge, élu homme du match, permet à MU de mettre un pied et demi en finale de C3. Son quatrième but de la saison. Le premier dans cette compétition. Voilà donc le milieu de terrain suspendu en Premier League et principal acteur de la qualification en Ligue Europa. Un paradoxe de plus pour lui. Car c’est un peu l’histoire de sa carrière : alors que tout le monde lui promet tout le temps, à tort ou à raison, l’enfer et l’exil, Fellaini demeure droit dans ses bottes et continue d’exister. Mieux : de compter au top niveau. Constamment critiqué par son propre public excédé de son niveau technique, moqué par les fans de football pour son allure rarement charmante, insulté par les supporters adverses pour son jeu rude et parfois dangereux, l’international garde pourtant la confiance de tous les entraîneurs qu’il croise – même s’il n’a jamais joui d’un statut de titulaire indiscutable à United. C’était le cas avec David Moyes , puis avec Louis van Gaal , et maintenant avec José Mourinho . Tout sauf un hasard.En réalité, Fellaini est d’une véritable utilité sur un terrain d’un point de vue tactique. «, atteste Junior Ngalula, un de ses anciens coéquipiers du Standard de Liège en 2006-2007.» À tel point que certains ne comprennent pas les mauvais commentaires et les réflexions douteuses entendues à son propos. Mustapha Oussalah , lui aussi joueur du Standard en 2006-2007, fait partie de ceux-là : «» Un panel de caractéristiques qui correspond par ailleurs parfaitement à la vision de Mourinho.Et si elle ressemble parfois davantage à une marionnette mal réglée qu’à un joueur de foot, la grande tignasse a un autre mérite : celui de propager un réelau sein de l’équipe. «, estime Mustapha Oussalah , auteur d’une bonne carrière en Belgique qui prend fin actuellement en division amateur.(Fellaini a des origines marocaines)» Forcément, aller au charbon avec un camarade, aussi peu élégant soit-il, qui montre la voie, ça a de grandes chances de provoquer un surplus de motivation. Sans compter que leraffole de ce genre de guerrier. «, ajoute Junior Ngalula.» Assez pour pardonner les contrôles manqués ?