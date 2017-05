Mais pourquoi Donati s’est hydraté les testicules en plein match ?

En aspergeant son sexe d’eau juste avant d'entrer en jeu, Giulio Donati s’est laissé aller à un geste rarement observé sur un terrain de football le week-end passé. Mais plusieurs raisons peuvent expliquer ce comportement.

Stérilité et douleur

Starification et pipi

Par Florian Cadu

Sur le bord du terrain, Giulio Donati s’apprête à entrer en jeu. Son équipe est menée 1-0 par Ingolstadt depuis la dixième minute, il reste une période à disputer, et le numéro deux de Mayence est fin prêt pour prêter main forte aux siens. Enfin, presque. Alors que Martin Schmidt lui adresse les dernières recommandations, bloc-notes à l’appui, l’Italien s’affranchit de ses ultimes détails personnels et arrache alors une gourde d’eau à l’un de ses partenaires remplaçants. Pour s’offrir une petite gorgée d’eau avant le combat, se dit-on logiquement. Sauf que le joueur, sous le nez de son interlocuteur, ouvre son short et hydrate allègrement l’intérieur, avant de redonner la bouteille à son propriétaire, qui n’a rien vu. Tout comme son entraîneur, qui «» et qui ne s’est «» .Depuis, la vidéo a tourné sur tous les sites s’intéressant de près ou de loin au football. Avec une question, tout à fait compréhensible et humaine : pourquoi ? Pourquoi ce geste, trop préparé pour constituer un simple réflexe ? En l’absence d’une réaction de la part du principal intéressé, aucune réponse définitive ne peut être livrée. Mais plusieurs pistes peuvent être avancées. Avant de les évoquer, la première information à recueillir est de savoir si se mouiller le sexe est conseillé par les professionnels de santé. Patrick Constancis, urologue et andrologue au cabinet d'uro-andrologie de sexologie et de naturopathie, répond non, après quelques secondes de rigolade devant le sujet exposé – «» – : «» Ok. Reste donc justement à savoir pour quelle(s) raison(s) cela lui fait du bien.Très vite, le spécialiste des parties génitales masculine apporte une hypothèse : celle de la chaleur un peu trop présente. «» Donati est-il un connaisseur du pénis ? Si oui, le défenseur a peut-être un peu trop pensé aux conséquences d’une surchauffe anormale. En effet, «, éclaire l’expert.L’autre avantage de rafraîchir ses bourses, c'est la diminution des symptômes en cas de petit bobo. «, rappelle Romain Daniel, infirmier spécialiste de la douleur.» Donati a donc pu se mouiller après avoir ressenti une douleur au niveau de son pénis. «, reprend Romain Daniel.» «» , tente le docteur Constancis. Une quoi ? Une varicocele. Soit une «» dans les bourses, selon la définition de Doctissimo. «» , continue le médecin.Bon. Et si on sortait du domaine médical ? Après tout, l’ancien du Bayer Leverkusen avait peut-être d’autres objectifs en tête en s’aspergeant de la sorte. L’action lui a tout de même offert une petite publicité. Sans doute pas négligeable pour un mec qui n’a jamais dépassé les trente matchs en championnat. Patrick Constancis n’écarte pas cette supposition : «» Autre motif envisageable : l’urine. En mouillant son ensemble short-caleçon, Donati se laisse le droit de faire pipi en pleine rencontre sans se faire griller. «» Le football et la science vont décidément beaucoup trop vite.